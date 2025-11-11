Несчастный случай произошел в Шортандинском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С наступлением осенне-зимнего периода в области стартовала республиканская акция «Мұз-2025», направленная на профилактику несчастных случаев на водных акваториях. Несмотря на проводимые сотрудниками департамента ежедневные рейды и агитационно-профилактическую работу, избежать трагедии, к сожалению, не удалось.

Вчера в селе Дамса Шортандинского района во время рыбалки утонул мужчина 1954 года рождения. По предварительным данным, он вышел на неокрепший лед местного водоема. Толщина льда составляла всего 6-7 сантиметров, что значительно меньше разрешенной нормы.

С начала сезона охоты и рыболовства в области проведено свыше 1,5 тыс. рейдов и патрулирований, во время которых к административной ответственности по ст. 412 КоАП РК «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах» привлечено 10 человек.

Департамент по ЧС напоминает: осенний лед может казаться обманчиво прочным, но даже при незначительной нагрузке способен треснуть и привести к трагическим последствиям. Рыбалка разрешена при толщине льда не менее 25 см и только при наличии индивидуальных спасательных средств: спасательного жилета, веревки, шильцев, свистка и мобильного телефона в водонепроницаемом пакете.

Спасатели призывают граждан соблюдать элементарные меры безопасности и не выходить на лед без уверенности в его прочности.