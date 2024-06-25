По ту сторону экрана

Еще совсем недавно в наших кошельках лежало мно­жество купюр, но сегодня увидеть в магазине человека, который расплачивается наличными, можно сказать, экзотика. Об этом говорит и статистика – с 2019 года доля безналичных платежей в совокупном обороте по платежным картам выросла с 45,5 до 86,1% в 2023-м. Естественно, это все блага проводимой цифровизации, о важности которой упомянул Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов в июне прошлого года. Он сообщил, что геополитическая напряженность, а также увеличивающийся протекционизм деформируют глобальную экономику, это угро­жает тем, что глобальный экономический рост и стабильность не только замедлятся, но и будут подавлены.

«Однако в течение всего периода времени мы видели, что в каждом кризисе есть зерно возможностей. Цифровизация сегодня является таким зерном. Цифровизация уже сегодня определяет наше столетие и фундаментально трансформирует развитие экономики и то, как она работает. Широкое распространение и внедрение новых концепций технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, а также большие данные, меняют игру практически во всех секторах экономики, начиная от сельского хозяйства, до финансов. Цифровизация также стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность стран и регионов», – заявил Президент.

По подсчетам аналитиков, к 2025 году глобальный рынок цифровых технологий увеличится на 50% и достигнет 6,8 трлн долларов. А в течение десяти лет до 70% мировой продукции, а также оказываемых услуг будут производиться с помощью цифровых технологий.

«В Казахстане мы понимаем насущную важность этой тенденции. Таким образом, цифровизация стала вопросом национального приоритета для нас. И мы нацеливаемся на то, чтобы стать самым крупным и наиболее передовым цифровым хабом в Евразии», – добавил Глава государства.

К слову, сегодня Казахстан является IT-лидером в Центральной Азии. Благодаря предпринятым мерам РК вошел в 30 самых оцифрованных государств мира и занимает восьмое место в мире по онлайн-услугам. Экспорт IT-услуг за 2023 год достиг 529 млн долларов, что больше в 20 раз уровня 2020 года.

«Казахстан достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии IT, уверенно лидируя среди стран Центральной Азии, – заявил экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на площадке форума Digital Almaty 2024. – Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста, составляющим 5%».

Он отметил, что за последние годы Казахстан зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в области GovTech. Отечественное электронное правительство занимает высокие места в мировых рейтингах. Казахстан даже начал помогать с цифровизацией другим странам региона и в рамках поддержки дружеских отношений предоставил GovTech-решения Таджикистану.

За последнее пятилетие доля автоматизированных госуслуг увеличилась на 14% и составляет 94%. При этом 90% всех госуслуг доступны с мобильных устройств.

В 2023 году внедрена Единая национальная база данных о земельном фонде и объектах недвижимости, в рамках которой сокращены сроки оформления земельного участка до 30 дней (вместо одного года).

Также экс-министр ведомства напомнил, что в стране работают успешные IT-стартапы от резидентов международного технопарка Astana Hub. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева опыт Astana Hub начали масштабировать и уже открыли 12 региональных технопарков.

«Преимущество и привлекательность Astana Hub для международных компаний – это визовые и налоговые преференции, экс-территориальность, возможность регистрации онлайн, а также запуск акселерационных программ. Среди регионов Центральной Азии Astana Hub стал первым партнером программы Google for Startups, в рамках которой разработана совместная акселерационная программа Silkway Accelerator. Результат за два года сотрудничества – это увеличение количества компаний-выпускников в два раза, эти компании уже вышли на рынки Ближнего Востока, США и Европы. По сравнению с девятью месяцами 2022 года (190,5 млн долларов) экспорт IT-услуг увеличился на 99%, что составляет за девять месяцев 2023 года – 373,4 млн долларов», – сказал Багдат Мусин.

По итогам 2023 года участниками Astana Hub являются 1 403 IT-компании (394 нерезидента), что почти в десять раз больше 2019 года.

В 2023 году открыты и функционируют 12 IT-хабов в регионах (Семей, Кызылорда, Тараз, Талдыкорган, Туркестан, Усть-Каменогорск, Уральск, Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар). Открыты 37 IT-школ программирования, из них девять в 2023 году.

В 2023 году посредством спутниковой системы KazSat 176 сел обеспечено доступом к сети Интернет. Также запущен проект по подключению десяти сельских школ к Интернету с использованием системы Starlink. По состоянию на начало мая 2024 года подключено 529 школ.