Первый шаг в его реализации уже сделан. Осенью 2025 года в Государственном национальном природном парке «Бурабай» была открыта первая в Казахстане экологическая тропа с геймификацией. Ее туристы проходят как квест, только с использованием смартфона, QR-кода и Telegram-бота.

– Благодаря нашему проекту у туристов появилась возможность познакомиться с заповедником в нескучном режиме, – отмечает представитель общественного фонда устойчивого развития Центральной Азии Creative & Innovation Institute Александра Харитонова. – Люди не просто идут по парку и наслаждаются природой, а еще играют и получают интересную информацию. Никаких дополнительных приложений для этого скачивать не нужно. Достаточно сосканировать QR-код, который размещен на специальном стенде в начале экотропы, открыть Telegram и пройти несложную регистрацию.

На старте туриста приветствует электронный гид, по виду напоминающий юного супермена. Он рассказывает о заповеднике, его флоре и фауне, а также дает задания: например, найти определенное растение или животное. Стенды с их изображением и описанием авторы проекта разместили вдоль экотропы. Кроме того, аудиогид развлекает любителей природы местными легендами.

Он доступен на трех языках – казахском, русском и английском. В его озвучивании принимали участие два карагандинца: стендап-комик Шугыла Сагынбекова и юный сочинитель сказок Платон Нечаев. Каждый, кто прошел по экотропе и выполнил все задания, награждается полезным подарком и именным электронным сертификатом.

– Все детали нашего проекта мы согласовывали с руководством национального парка. В итоге у нас получился интерес­ный квест на природе, – конс­татирует Александра Харитонова. – Благодаря цифровым решениям мы можем получить статистику посещаемости экотропы: сколько людей по ней прошло, какого возраста, из какой страны. Почему мы выбрали именно Telegram? Потому что эта платформа дос­тупна всем: и казахстанцам, и жителям стран СНГ, и гостям из дальнего зарубежья.

Надо сказать, что геймифицированная экотропа пользуется популярностью у посетителей Бурабая. Обкатав свой проект, разработчики намерены распространить его и на другие зеленые территории Казах­стана, например, на Каркаралинский государственный национальный природный парк. Здесь есть о чем рассказать туристам: об озере Шайтанколь, сибирских лист­венницах, развалинах буддийского храма Кызыл Кент и целом семействе зубробизонов. Единственное, что может помешать внедрению нового цифрового проекта, – это отсутствие стабильного мобильного Интернета.

– Именно поэтому мы берем в разработку давно существую­щие, протоптанные тропы. Проверяем весь маршрут, чтобы на нем не было никаких сбоев­ в работе Сети, – рассказывает Александра Харитонова. – Отмечу, что наш геймифицированный аудиогид – это продукт, который можно внедрить в течение двух-трех месяцев. Он способствует увеличению потока туристов и формирует культуру безопасного поведения в туристических местах.

Добавим, что в Карагандинской области создают единую карту туристических возможностей. Ожидается, что в нее войдут все туробъекты и маршруты, которые могут быть интересны как казахстанцам, так и иностранным путешест­венникам. Таким образом, карта наглядно покажет весь туристический потенциал региона.