Победителей Универсиады и чемпионата Азии по таеквондо наградили в Астане

Спорт
119
Венера Баталова
корреспондент

Спортсменам вручили почетные грамоты, благодарственные письма и сертификаты федерации

Фото: Минтуризма и спорта РК

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионами и призерами XXXII летней Универсиады и юниорского Чемпионата Азии по таеквондо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Мероприятие прошло с участием президента Международной Федерации таеквондо доктора Чунгвона Чоу, президента Федерации таеквондо Казахстана Кудрета Шамиева, тренеров и молодых спортсменов.

В приветственной речи министр выразил благодарность доктору Чоу за вклад в развитие таеквондо на глобальном уровне. Ербол Мырзабосынов поздравил победителей и призеров международных стартов, подчеркнув, что их успехи являются гордостью для всей страны.

Чемпионом XXXII летней Универсиады в Германии стал Самирхон Абабакиров. Золотые медали на юниорском чемпионате Азии в Малайзии завоевали Айым Серикбаева, Бунед Бахрамкулов и Аружан Найманбаева. Отдельно была отмечена Серикбаева Айым, признанная лучшим спортсменом турнира, а также ее личный тренер Еркебулан Ермекалиев, получивший благодарность за подготовку спортсменки.

Слова признательности были также адресованы главному тренеру национальной сборной Есболу Султанову за весомый вклад в развитие казахстанского таеквондо и успешную работу с командой.

«Государство создало все условия для вашего роста, у каждого из вас есть тренер, который занимается с вами индивидуально. Сегодняшние победы - это результат многолетнего труда, системной подготовки и искренней преданности своему делу. Вы представляете Казахстан на мировой арене с честью и достоинством», - подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что с 14 по 16 августа в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет международный рейтинговый турнир Kazakhstan Open 2025. Ожидается участие более 750 спортсменов из 22 стран, среди которых олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и лидеры мирового рейтинга. Соревнования охватят три возрастные категории: кадеты, юниоры и взрослые.

#награждение #победители #таеквондо

