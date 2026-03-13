Победы на турнире Alem Cup

Абзал Камбар

В столице завершился международный турнир по художественной гимнастике Alem Cup.

В многоборье среди сеньорок лидерство захватили наши спорт­сменки. Победу с результатом 112,350 балла одержала Акмарал Ерекешева. Серебряную медаль завоевала ее сокомандница Айым Мейиржанова (110,300), а бронзу в упорной борьбе получила итальянка Виола Селла (106,650).

Юниорский зачет также принес медали в копилку Казахстана. Золото многоборья уверенно выиграла Анна Рубцова (100,750), второе место заняла Линара Жайлауова (98,900). Замкнула тройку призеров представительница Италии Вероника Заппатеррени (95,800). Домашний турнир стал наглядным подтверждением высокого уровня подготовки наших гимнасток на международной арене.

#турнир #художественная гимнастика #Alem Cup

