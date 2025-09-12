Старое здание было настолько неудобным, что коллектив школы № 4 им. Шакарима переехал в новостройку, не дожидаясь окончания учебного года. Занятия в новом здании начались еще минувшей весной. А на днях школа распахнула двери для родителей, чтобы папы и мамы в деталях смогли увидеть условия, созданные для их детей.

Контраст – как между небом и землей. К примеру, раньше уроки в начальной школе проходили под топот и тренерский свисток, потому что на втором этаже размещался единственный спортзал. Дрожали потолки. Классные комнаты были тесные, столовая и туалеты располагались в приспособленных помещениях.

На сегодня в школе вместимостью 300 мест учатся почти 350 ребятишек. При занятиях в две смены есть возможность развивать самые разные направления дополнительного образования. Действуют мини-центр, предшкольная подготовка, начальная школа – все в отдельном блоке. Для среднего и старшего звена при поддерж­ке Восточно-Казах­станского университета им. Д. Серикбаева оснащен STEM-кабинет – по сути, лаборатория для ученических проектов по точным наукам.

Открыт кабинет инклюзии Dana bala с оборудованием и учебным оснащением, разработанным Восточно-Казах­станским университетом им. С. Аманжолова. Кроме того, на базе учебного заведения начали вести профориентацию в специальном центре Bіlіm aqparat, формируя интерес к специальностям горно-металлургической, энергетической, машиностроительной и других отраслей.

– Ученики показывают высокие результаты, – с гордостью сообщили в шемонаихинской школе им. Шакарима. – На областных олимпиадах и в конкурсах научных работ приняли участие 106 школьников. Из них 92 стали призерами. На республиканском этапе участвовали 42 ученика, 29 из них заняли призовые места. В международных соревнованиях боролись за звание сильнейших 30 школьников, 12 стали победителями.

Очередной учебный год только стартовал, но старшеклассники под руководством наставников уже работают над 17 научными проектами. Для поддержки одаренных детей в учебном заведении созданы научные общества: «Росток» – для начальных классов и «Авангард» – для 5–11-х классов.

– Мы по-хорошему завидуем детям, которые пришли учиться в эту школу, – заключил житель Шемонаихи, папа третьеклассника Ербол Асанов. – Здесь созданы действительно комфортные условия для учеников и учителей.

Всего на востоке страны новый учебный год начали семь школ общей вместимостью 3 тыс. мест, возведенных в рамках национального проекта «Келешек мектептері». На сегодня здесь уже обучаются 3,8 тыс. учеников, работают 275 квалифицированных педагогов. Все новые учебные заведения оснащены современными цифровыми технологиями, интер­активными панелями и специа­лизированными кабинетами физики, химии и биологии.