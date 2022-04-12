Общество
Почему казахстанские научные разработки в области АПК остаются невостребованными на рынке

Науке вполне по силам поднять село на эффективный уровень развития, однако в нашей стране этого пока не происходит. Зачастую наука и производство развиваются параллельно. Ученые и производственники, которые должны выступать как звенья одной цепи, не скоординированы между собой. Что мешает казахстанским ученым
наладить взаимодействие с фермерами?
Как помочь решить им проблемы АПК?
Об этом рассуждают гости «Эксперт-совета».

Тимур Савин, кандидат биологических наук, директор департамента науки НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»:

– В настоящее время, несмот­ря на преобразования в аграрной науке, отсутствует система постоянного взаимодействия с фермерами, поэтому зачастую научные программы и проекты формируются на основе предложений научно-исследовательских организаций, то есть исходя из возможностей ученых, а не из потребностей АПК. В итоге часть разработок отечественных ученых-аграриев остается невостребованной на рынке.

Между тем недостаток спроса со стороны субъектов АПК на отечественные разработки не свидетельствует об отсутствии заинтересованности в инновационных продуктах. Напротив, крупные фермерские хозяйства активно пользуются новыми агротехнологиями и даже периодически обращаются к услугам зарубежных экспертов.

Между тем привлечение иностранных ученых для решения частных вопросов, на мой взгляд, неприемлемо. Специфика аграрной отрасли такова, что прямой трансферт зарубежных технологий не может гарантировать повышения производительности. Агротехнологии, сорта сельскохозяйственных культур и другие разработки в области АПК требуют адаптации к местным условиям.

В целом отсутствует единая стратегия по развитию аграрной науки. Аграрные исследования ведутся преимущественно в рамках узкоспециализированных направлений, что не обеспечивает разностороннего и достаточно глубокого изучения выбранной научной проблематики и не позволяет в полной мере решать конкретные проблемы отрасли. Вместе с тем по опыту ряда развитых и развивающихся стран очевидно, что основной тенденцией в мировой науке является развитие меж- и транс­дисциплинарных исследований, подразумевающих глобальный и более целостный подход к решению научных проблем. Это достигается в том числе путем вовлечения в проекты специалистов различных научных направлений.

Популярное

Все
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Что даст децентрализация Казахстану
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Главные события европейского футбола – обзор
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Это камень
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы в Казахстане
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Общество
Привычка не молчать: какую роль играют общественные советы …
Общество
Необычная достопримечательность есть в городе Байконыре. Эт…
Общество
Репортаж: Байконыр возвращается к нормальной жизни
Общество
За последний год количество костанайских женщин, неудачно о…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021