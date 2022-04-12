Науке вполне по силам поднять село на эффективный уровень развития, однако в нашей стране этого пока не происходит. Зачастую наука и производство развиваются параллельно. Ученые и производственники, которые должны выступать как звенья одной цепи, не скоординированы между собой. Что мешает казахстанским ученым

наладить взаимодействие с фермерами?

Как помочь решить им проблемы АПК?

Об этом рассуждают гости «Эксперт-совета».

Тимур Савин, кандидат биологических наук, директор департамента науки НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»:

– В настоящее время, несмот­ря на преобразования в аграрной науке, отсутствует система постоянного взаимодействия с фермерами, поэтому зачастую научные программы и проекты формируются на основе предложений научно-исследовательских организаций, то есть исходя из возможностей ученых, а не из потребностей АПК. В итоге часть разработок отечественных ученых-аграриев остается невостребованной на рынке.

Между тем недостаток спроса со стороны субъектов АПК на отечественные разработки не свидетельствует об отсутствии заинтересованности в инновационных продуктах. Напротив, крупные фермерские хозяйства активно пользуются новыми агротехнологиями и даже периодически обращаются к услугам зарубежных экспертов.

Между тем привлечение иностранных ученых для решения частных вопросов, на мой взгляд, неприемлемо. Специфика аграрной отрасли такова, что прямой трансферт зарубежных технологий не может гарантировать повышения производительности. Агротехнологии, сорта сельскохозяйственных культур и другие разработки в области АПК требуют адаптации к местным условиям.

В целом отсутствует единая стратегия по развитию аграрной науки. Аграрные исследования ведутся преимущественно в рамках узкоспециализированных направлений, что не обеспечивает разностороннего и достаточно глубокого изучения выбранной научной проблематики и не позволяет в полной мере решать конкретные проблемы отрасли. Вместе с тем по опыту ряда развитых и развивающихся стран очевидно, что основной тенденцией в мировой науке является развитие меж- и транс­дисциплинарных исследований, подразумевающих глобальный и более целостный подход к решению научных проблем. Это достигается в том числе путем вовлечения в проекты специалистов различных научных направлений.