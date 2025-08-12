Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

«Мне неудобно отказать», «Что обо мне подумают?», «Я не хочу никого обидеть» — звучит знакомо? Многие из нас с трудом произносят слово «нет», даже когда внутренне чувствуют, что ответ «да» идет вразрез с личными интересами, ресурсами или желаниями. Почему так происходит? И как научиться защищать свои границы, не разрушая отношения с близкими, коллегами и окружающими? Об этом корреспондент Kazpravda.kz поговорила с практическим психологом Айнур Ищановой.

Почему говорить «нет» — это так сложно?

По словам эксперта, корни этой трудности уходят в детство:

«Многих из нас воспитывали в духе послушания. Нам говорили: слушайся взрослых, не перечь, не огрызайся. За отказ могли упрекнуть, лишить внимания или наказать куда более серьезно. Во взрослом возрасте это формирует страх: если я откажу, меня отвергнут, осудят, перестанут общаться», - рассказывает специалист.

Человек — существо социальное. Мы стремимся нравиться, быть нужными и принятыми. Но при этом у каждого есть свои границы — эмоциональные, физические, временные. Баланс между потребностями другими и собой — тонкое искусство.

Когда мы регулярно говорим «да» в ущерб себе, это может вести к выгоранию и раздражению. Мы соглашаемся на лишнюю работу, впускаем в дом нежеланных гостей, слушаем чужие жалобы, даже когда сами на грани срыва. Со временем это накапливает обиду — прежде всего на самого себя.

«Личные границы — это понимание, где заканчиваюсь «я» и начинается «другой». Это про время, эмоции, телесность, финансы, ценности. Границы — это не холод и не отчуждение. Это уважение к себе и окружающим», — объясняет Айнур.

Важно помнить: вы не обязаны спасать всех, брать на себя чужие задачи или быть удобным всегда. Отказ — это не грубость, а форма самоуважения. Это не эгоизм, а зрелость.

Как научиться говорить «нет» — спокойно и уверенно?

Психолог поделилась несколькими практическими советами.

«Признайте свое право на отказ. Вы не обязаны объяснять причину отказа до деталей. Это ваше право. Не нужно испытывать вину за то, что вы заботитесь о себе. Можно мягко, но уверенно сказать: «Мне это неудобно», «Я сейчас не могу». И не оправдывайтесь. Долгие объяснения часто звучат как неуверенность. Лучше говорить кратко и по сути. Тренируйте навык: откажитесь от чего-то незначительного — чашки чая, предложения, которое вам не подходит. И с каждым разом вам будет становиться легче», - рассказывает специалист.

Она также добавила, что говорить «нет» — не значит отталкивать.

«Это значит честно выражать свои чувства и уважать себя. Человек, который может отказать — вызывает больше доверия. Ведь потому что когда он скажет «да», то это будет действительно искреннее и от всего сердца», — подчеркивает Айнур Ищанова.

А как быть, если отказывают вам?

Важно уметь не только говорить «нет», но и принимать отказ от других. Чужой отказ — это не личное оскорбление. Это такое же проявление заботы о себе. Уважайте чужие границы, как хотели бы, чтобы уважали ваши.

Отказ — это не разрушение связи. Наоборот, честность укрепляет отношения. Когда вы отказываете, не обещаете лишнего, не жертвуете собой, вы становитесь более настоящими в глазах окружающих.

Говорить «нет» — не значит быть грубым, холодным или равнодушным. Это значит выбирать себя и уважать свои ресурсы. И это делает вас не эгоистом, а зрелым, честным и надежным человеком.