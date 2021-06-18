Почему пингвины не летают

Спорт
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Анастасия Прилепская
Свет мой, зеркальце, скажи…» Доколе из тебя на меня будет глядеть пинг­вин, когда так хочется видеть в отражении изящного журавля? Такие мысли наверняка ежедневно посещают сотни тысяч полных людей по всему миру.

Тренды нашего времени таковы, что красивым и достойным сущест­вования в социуме пока что признается только худой человек. Увы, мы не можем вышвырнуть себя из общества, рамкам и стандартам приходится соответствовать, так или иначе. Кто-то садится на диету, кто-то отправляется на липосакцию. Большинство принимает за истину утверждение «меньше есть и идти в зал», бросается активно тренироваться либо на мудреных железках за много денег, либо бесплатно на ближайшей уличной спортплощадке.

И вот здесь время бить тревогу. Загоревшиеся стремлением к тощему жилистому телу спортсмены и спортсменки вышвыривают свои рыхлые тела с дивана сразу на беговую дорожку, на тренажер с нагрузкой побольше. Все жаждут быстрого и красивого результата. Хорошо, если рядом будет инструктор, которому хватит ума остановить дурную целеустремленность. Но так, к сожалению, везет далеко не всем. Чаще всего бросок в спорт заканчивается как минимум болями, растяжениями, как максимум – вызовом скорой и госпитализацией с разрывами связок, гипертоническими кризами или вообще с инсультом.
«Так что же, теперь нам «забить» на себя, жиреть и не тренироваться?!» – возмутятся те, кто вдруг устремился к стройности. И сделают ошибочный вывод, вбитый им в мозг маркетингом фитнес-индустрии.

Тренироваться жизненно необходимо, особенно людям с избыточным весом. Потому что при весе 100+ нагрузка на сосуды, мышцы и связки повышенная. А значит, их нужно тренировать хотя бы для того, чтобы оставаться способным передвигаться без боли и одышки.

Но вот чего делать категоричес­ки нельзя, так это брать сразу норму нагрузок физически здоровых и тренированных спортсменов, рассчитывая на быстрый результат. Это – не героизм, а жирная глупость.
Увы, любимые и прекрасные пингвины и пингвиночки, к своей полноте придется относиться с уважением. От тренера, который кричит «давай, свинота, жрала – теперь выкладывайся!», – бежать без оглядки.

Выбор программы тренировок для людей с лишним весом – это медицинская задача. Комплексов упражнений, с которых следует начинать, множество. Есть щадящие отжимания, подтягивания, упражнения на растяжку, прокачку пресса и мышц спины. Есть даже приседания, которые, вы не поверите, выполняются лежа. Это может выглядеть смешно, но все эти упражнения делают для организма главное – улучшают кровоснабжение мышц и суставов, повышают крепость и элас­тичность связок, приближают человека к беговой дорожке.

Кстати, пробежки людям с весом 100+ без месяцев подготовки категорически запрещены. А вот упражнения в воде – аквааэробика, плавание, танцы, прыжки, все что угодно в бассейне – на здоровье, в любых количествах.
И еще одно: перед началом любых спортивных экспериментов жизненно необходимо пройти медицинское обследование, как минимум – посетить кардиолога и хирурга, сделать снимки суставов и позвоночника, чтобы понять, есть ли патологии, чтобы не ухудшить их спортивным порывом.

Мораль вот в чем: чтобы быть красивым и любимым, пингвину не нужно выглядеть, как журавль, а киту не нужно быть килькой. Так и человеку с полнотой, будь она хоть от широкой кости, хоть от лишнего бургера, стоит научиться ценить в своем внутреннем (и внешнем) пингвине гордую северную птицу, а не пытаться сразу спрессовать ее в журавля, давя, ломая и калеча.
Сначала беречь себя и любить и только потом – тренировать осторожно и с удовольствием.

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