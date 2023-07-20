Почему тонут экскаваторы

В начале года акимат Алматы объя­вил о предстоящей механической очистке дна водохранилища Сайран, которая прошла впервые за полвека. Специалисты управления экологии и окружающей среды сообщили, что за последние 20–30 лет здесь образовался огромный донный слой ила. Общая площадь дна озера составляет 162 тыс. кв. м. В ходе очистки восстановят не только естественную фильтрацию воды, но и запустят биологические процессы, которые обеспечат экологический баланс водоема.

Это была трудоемкая и сложная работа, в чем убедились и жители близлежащих домов. Они первыми заметили, что в один из дней техника увязла в грунте и оставалась без движения около двух недель. Гражданский активист Роман Панов, который постоянно держит на контроле всю территорию вокруг озера Сайран, сомневается, что такая техника могла провести качественную очистку дна озера.

Для выяснения этого вопроса мы направили официальный запрос на имя руководителя управления экологии и окружающей среды Серика Адилбаева, в котором пытались выяс­нить, обладала ли выигравшая тендер компания всеми техническими средствами, необходимыми для проведения этих работ, выполнила ли она их в полном объеме и в какую сумму они обошлись бюджету?

Судя по ответу, работы по механи­чес­кой очистке дна Сайрана, стартовав в феврале, были завершены в мае текущего года согласно утверж­денному графику. Авария, когда три экскаватора застряли на объекте, произошла из-за несоблюдения мер предосторожности.

«Одной из причин явились резкое потепление погоды и увеличение объема талых вод, вследствие чего произошло размягчение грунта. С подрядной организацией была проведена разъяснительная работа, даны рекомендации по использованию более легковесной дорожной техники. Извлечение застрявших в донном иле экскаваторов проведено в оговоренный 10-дневный срок за счет собственных средств компании, после чего работы продолжились. Извлеченная техника была в исправном состоянии», – говорится в ответе.

Нас заверили, что очистку озера проводило ТОО «Толагай 2050», соответствующее всем техническим и квалификационным требованиям государственных закупок и обладаю­щее достаточными техническими средствами для проведения этих работ. В рамках очистки вывезено 142 тыс. кубометров иловых отложений, 28 тонн мусора, общая площадь очистки и дноуглубления составила 162 тыс. кв. м. Сумму затраченных бюджетных средств нам не сообщили.

К сожалению, не обошлось без подобных происшествий и в ходе очистки дна озера Карасу в одно­именном микрорайоне. Директор Общественного экологического фонда Алматы Сергей Васильев написал на своей странице в социальных сетях, что там экскаватор увяз в грязи и практи­чески утонул. Эксперт отметил, что три озера, которые чистят в этом году, имеют разное географическое расположение.

К примеру, Сайран находится выше Карасу, и его чистку можно производить в весенне-летний период. Что же касается Карасу, то в рамках общественного проекта по его благоуст­ройству проводились различные исследования грунта, есть заключение Института геологических наук им. К. Сатпаева, данные геологических исследований. Это озеро находится в нижней части Алматы, уровень колебания грунтовых вод в нем достигает двух метров, то есть ближе к октяб­рю-ноябрю уровень воды может опус­титься примерно на два метра. Согласно технической документации подрядчика, для проведения подобных работ у них установлен осенне-зимний период. В идеале подрядчики не должны были выкачивать воду из озера летом, а начать работы в начале осени, в октябре откачать воду, когда грунтовые воды опустятся, и тогда уже полностью озеро осушить. Затем, дождавшись заморозков, в нояб­ре-декабре на промерз­шем грунте подъехать на технике и снять верхний 20-сантиметровый слой ила. Тем самым завершить очистку.

Однако работы начали проводить именно в тот момент, когда уровень грунтовых вод находится наиболее высоко.

– Подрядчики столкнулись с ситуацией, когда всю воду они выкачать не смогут, так как она постоянно пребывает. В то же время техника не может заехать на грунт из-за его вязкости и проседания. В итоге всю воду из озера выкачали, но там продолжают бить родники, а грунт остается насыщенным водой. Самое главное, что там, приступая к очистке озерного дна, заранее не обсудили судьбу речной живности, не подумали о переселении ондатры, рыбы, то есть экологический вопрос остался вне внимания.

Второй момент – подрядчики не смогут его быстро наполнить, чтобы вернуть прежний вид. Для этого понадобится три-четыре года, так как уровень притока подземных вод не такой сильный. Его не сравнить с тем объемом труб, по которым выкачивалась вода, – высказал сомнения Сергей Васильев.

Эколог опасается, что рабочие не смогут качественно завершить очистные работы, так как подобное трудоемкое занятие требует больших материальных затрат, и у компании не хватит средств, чтобы до конца года закончить начатое.

– К сожалению, для чиновников главное – уложиться в сроки и свое­временно освоить бюджетные средства, затем рапортовать об этом, не беря во внимание, что они в очередной раз нанесли ущерб природе, – отметил экологический активист.