Фото ДП области

Не секрет, что безопасность на дорогах во многом зависит от качества их покрытия, именно по этой причине в регионе по традиции проводится специальный мониторинг с целью определения опасных участков. С начала текущего года проведено более 2 100 обследований транспортных артерий области, в ходе которых осмотрено около 15 тыс. км дорожного полотна, передает корреспондент Kazpravda.kz

В результате проверок на автодорогах области выявлено 9 494 дефекта различного характера - от поврежденной дорожной разметки до несоответствия техническим требованиям инфраструктуры. Ответственным за эти вопросы организациям выдано соответствующее количество предписаний об устранении установленных нарушений.

Как отметил начальник отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента полиции области Азамат Бакытулы, ситуация с состоянием дорог требует постоянного контроля и жестких мер реагирования.

- Качество содержания дорог напрямую влияет на безопасность участников дорожного движения. Мы фиксируем все нарушения и добиваемся их устранения в кратчайшие сроки. При этом мы не ограничиваемся только предписаниями – в случае, когда безопасность дорожного движения не обеспечивается на необходимом уровне, должностные лица привлекаются к ответственности. Ведь безопасность людей - наш главный приоритет, - подчеркнул Азамат Бакытулы.

Для устранения обнаруженных недостатков было направлено более 1 080 информационных писем в соответствующие инстанции. Контроль за исполнением предписаний продолжается в плановом порядке. Так, за неудовлетворительное состояние автодорог и невыполнение обязательств по обеспечению дорожной безопасности к административной ответственности по области привлечены 263 должностных лица.

Кроме того, за неисполнение выданных предписаний в отношении отделов жилищно-коммунального хозяйства, а также Жамбылского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» составлен 31 административный протокол по части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.