Почти 300 кг рыбы изъяли у браконьеров в Павлодарской области

С 20 октября Павлодарской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Браконьер”, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе рейдовых мероприятий полицией пресечено 111 нарушений природоохранного законодательства. Например, в Майском районе была остановлена автомашина Нива, при осмотре которой обнаружена рыба семейства карась общим весом более 278 кг, выловленнаябез соответствующих разрешительных документов.

По всем фактам нарушений полицией проводятся проверки. Полиция напоминает: нарушения природоохранного законодательства влекут административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

 

#Павлодарская область #браконьеры #рыба

