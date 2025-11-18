Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи

Закон и Порядок
109
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жительница столицы поплатилась свободой за неоднократные факты мошенничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденная, вводя в заблуждение потерпевших о налаженных связях за рубежом, предлагала потенциальным покупателям приобрести автомашины из Южной Кореи по выгодным ценам при условии внесения полной предоплаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Как выяснилось, предоставляемые потерпевшим автомобили были ранее арендованы виновной в автопрокатных компаниях во временное пользование. К примеру, мошенница получила от потерпевшего 14,5 млн тенге за поставку 4 автомобилей, официальное переоформление транспортных средств предполагалось в дальнейшем. При этом виновная первое время вносила арендную плату за автомашины для сокрытия своей преступной деятельности. От ее мошеннических действий пострадали свыше 70 граждан на общую сумму порядка 420 млн тенге.

В суде прокуроры доказали, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры аренды по прокату автомашин заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными деньгами распорядилась в личных целях.

«В суде осужденная признала вину в полном объеме. Приговором суда злоумышленница осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски  потерпевших удовлетворены», – говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре рекомендовали воздерживаться от заключения сделок с лицами, не имеющими официальных полномочий либо документов, подтверждающих право на предоставление тех или иных услуг.

#суд #мошенничество #авто

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Бюро Сената
Фольклорных дел мастер
Работа над четвертым томом продолжается
Астана – драйвер туристической отрасли
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Идет борьба за лидерство
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Фальшивые ветсправки выдавали в Костанайской области
Интернет-магазин наркотиков с криптооплатой разоблачен в Па…
Дроны на службе
Жителей села в Жамбылской области обеспечили централизованн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]