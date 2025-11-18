Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденная, вводя в заблуждение потерпевших о налаженных связях за рубежом, предлагала потенциальным покупателям приобрести автомашины из Южной Кореи по выгодным ценам при условии внесения полной предоплаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Как выяснилось, предоставляемые потерпевшим автомобили были ранее арендованы виновной в автопрокатных компаниях во временное пользование. К примеру, мошенница получила от потерпевшего 14,5 млн тенге за поставку 4 автомобилей, официальное переоформление транспортных средств предполагалось в дальнейшем. При этом виновная первое время вносила арендную плату за автомашины для сокрытия своей преступной деятельности. От ее мошеннических действий пострадали свыше 70 граждан на общую сумму порядка 420 млн тенге.

В суде прокуроры доказали, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры аренды по прокату автомашин заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными деньгами распорядилась в личных целях.

«В суде осужденная признала вину в полном объеме. Приговором суда злоумышленница осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», – говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре рекомендовали воздерживаться от заключения сделок с лицами, не имеющими официальных полномочий либо документов, подтверждающих право на предоставление тех или иных услуг.