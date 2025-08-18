Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу пресечена попытка перевозки крупной партии гашиша из Алматы в Талдыкорган, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

По информации МВД, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора - 2025» был задержан 28-летний житель Алматы, пытавшийся перевезти крупную партию наркотиков на такси.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились методом контролируемой поставки по маршруту Алматы – Талдыкорган, по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск.

При досмотре автомобиля Lexus 350, находившегося под управлением водителя такси, в багажном отделении был обнаружен белый мешок. Внутри находился полиэтиленовый пакет черного цвета, обмотанный скотчем, с порошкообразным растительным веществом зеленого цвета. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством «гашиш» общим весом 5 кг 952 гр.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия.