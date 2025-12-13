Фото: Минэкономики РК

На заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил доклад о комплексных мерах по расширению экономических возможностей женщин и созданию условий для их более активного участия в бизнесе.

Сегодня женское предпринимательство является одной из ключевых точек роста экономики. На декабрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 1 млн женщин – руководителей малого и среднего бизнеса, что составляет 48,1% от общего числа МСБ.

Женщины уверенно развивают торговлю, услуги, бьюти-индустрию, общественное питание, образовательные проекты, а также экологичные и социальные инициативы. Они все чаще создают устойчивые, технологичные и ориентированные на сообщество предприятия, укрепляя экономику регионов и поддерживая современные тренды развития.

При поддержке министерства национальной экономики РК в стране функционируют 20 Центров обслуживания предпринимателей и 188 региональных центров в малых городах и селах. Они предоставляют услуги бесплатно и охватывают начинающих и действующих предпринимателей.

Сегодня для поддержки женского предпринимательства действует четыре основных инструмента.

Первый - информационно-консультационная помощь. Женщины получают ответы на ключевые вопросы: как зарегистрировать бизнес, выбрать ОКЭД, оформить документы, воспользоваться господдержкой и участвовать в тендерах. На 1 декабря 2025 года оказано 60 245 услуг для 16 326 женщин.

Второй - сервисная поддержка действующего бизнеса. Это бухгалтерия, налоги, отчётность, «1С», разработка бизнес-планов и стратегий продвижения. Всего предоставлено 7 106 услуг для 6 410 женщин.

Третий инструмент - «Деловые связи». Предпринимательницы налаживают контакты с зарубежными партнёрами и проходят стажировки за рубежом. Программу прошли 37 предпринимателей, включая 10 женщин.

Четвёртый инструмент - проект «Одно село - один продукт», который помогает раскрывать потенциал местных производителей и усиливает экономическое развитие сельских районов. Сегодня 90% участников - женщины. Консультации получили более 1 тыс. участников, из них 742 женщины, а 38 стали финалистками. Проект дает возможность получить государственный грант до 5 млн тенге и поддержку в обучении, брендинге и продвижении продукции.

Отдельное направление - программа «Женщины в бизнесе» совместно с ЕБРР. С 2015 года проведено 537 консалтинговых и коучинговых проектов, обучено свыше 6,3 тыс. женщин, а для кредитования женского МСБ выделено 102,2 млрд тенге.

Государственные инструменты субсидирования и гарантирования создают для женщин-предпринимательниц равные условия доступа к финансам и развитию бизнеса.

Инструмент субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам предоставляется по ставке 13,2%, а для социальных предпринимателей - 12,2%. Кредиты предоставляются до 200 млн тенге сроком до 3 лет.

Всего поддержано 2 280 проектов на 316,9 млрд тенге, выплачено 168,7 млрд тенге субсидий.

Из них 924 проекта, то есть 41%, - женские, с суммой кредитов 96,4 млрд тенге.

Для предпринимателей, которым не хватает залога, государство предоставляет гарантии.

Поддержано 736 проектов на 60,5 млрд тенге, выдано гарантий на 25,1 млрд тенге.

Среди них - 338 женщин, получивших кредиты на 25,3 млрд тенге и гарантии на 9,9 млрд тенге.

Гарантийный фонд 1. Этот механизм помогает малому и среднему бизнесу получать более крупные кредиты - до 7 млрд тенге. Максимальный размер гарантии - до 85%, но не более 3,5 млрд тенге.

Поддержано 2 217 проектов на 393 млрд тенге, предоставлено гарантий на 218,4 млрд тенге.

Из них 311 проектов (46%) реализованы женщинами: они получили кредиты на 103,4 млрд тенге при гарантиях на 52,3 млрд тенге.