Торжество началось в Цент­ральном парке столицы, где детей угощали вкусными пирожными и мороженым. Порадовали ребятишек этим лакомством меценаты.

После прогулки и развлечений дети и их семьи собрались на концертную программу, для которой развлекательный центр «Айленд» предоставил свою площадку. Участники инклюзивного театра моды Special Hearts KZ под руководством Жанны Шкатовой показали яркие творчес­кие номера. Особую атмосферу празднику придала декоративная юрта, которая стала частью оформления сцены и символом национальных традиций.

Поддержку мероприятию оказали партнеры и общественные организации – Ассоциация деловых женщин и Альянс женских сил, которые поздравили участников и подарили сертификаты магазина «Детский мир». Творческие коллективы города также выступили со своими номерами, поддержав детей и украсив праздник.

В торжестве приняла участие руководитель республиканского объединения Рауан Сагадиева, от лица столичного филиала выступила его руководитель Гульсан Мауина, которая подчеркнула, что такие встречи не только объе­диняют семьи, но и помогают детям с особенностями чувствовать себя частью общества.

– Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в нашем празднике. Для нас это событие стало не просто очередным днем рождения филиала, а настоящим символом единства, дружбы, взаимной поддержки. Мы гордимся нашими детьми. Участие в таких праздниках для них огромная радость, а еще это прекрасная возможность для общения, обретения друзей.

– Наш праздник еще раз подтвердил: дети с особенностями развития – полноправные участники культурной и общественной жизни. И мы верим, что впереди нас ждут новые планы, новые сцены и новые победы – не только в Астане, но и далеко за ее пределами, – сказала руководитель инклюзивного театра моды Special Hearts KZ Жанна Шкатова.