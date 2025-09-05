Подарили праздник

Безбарьерная среда
5
Ольга Орлова

В Астане отметили трехлетие филиала РОО «Союз родителей особенных детей». Праздничное мероприятие также было приурочено ко Дню Конституции РК и 180-летию великого просветителя Абая Кунанбаева.

фото Игоря Бургандинова

Торжество началось в Цент­ральном парке столицы, где детей угощали вкусными пирожными и мороженым. Порадовали ребятишек этим лакомством меценаты.

После прогулки и развлечений дети и их семьи собрались на концертную программу, для которой развлекательный центр «Айленд» предоставил свою площадку. Участники инклюзивного театра моды Special Hearts KZ под руководством Жанны Шкатовой показали яркие творчес­кие номера. Особую атмосферу празднику придала декоративная юрта, которая стала частью оформления сцены и символом национальных традиций.

Поддержку мероприятию оказали партнеры и общественные организации – Ассоциация деловых женщин и Альянс женских сил, которые поздравили участников и подарили сертификаты магазина «Детский мир». Творческие коллективы города также выступили со своими номерами, поддержав детей и украсив праздник.

В торжестве приняла участие руководитель республиканского объединения Рауан Сагадиева, от лица столичного филиала выступила его руководитель Гульсан Мауина, которая подчеркнула, что такие встречи не только объе­диняют семьи, но и помогают детям с особенностями чувствовать себя частью общества.

– Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в нашем празднике. Для нас это событие стало не просто очередным днем рождения филиала, а настоящим символом единства, дружбы, взаимной поддержки. Мы гордимся нашими детьми. Участие в таких праздниках для них огромная радость, а еще это прекрасная возможность для общения, обретения друзей.

– Наш праздник еще раз подтвердил: дети с особенностями развития – полноправные участники культурной и общественной жизни. И мы верим, что впереди нас ждут новые планы, новые сцены и новые победы – не только в Астане, но и далеко за ее пределами, – сказала руководитель инклюзивного театра моды Special Hearts KZ Жанна Шкатова.

#инклюзия #Союз родителей особенных детей

Популярное

Все
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
У курсантов новоселье
Способствовать укреплению партнерства
Сначала примерьте на себя
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В общежитиях созданы комфортные условия
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
35 школ Атырауской области остались без директоров
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Перспективы развития параспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]