Подарили праздник Безбарьерная среда 5 сентября 2025 г. 5:40 5 Ольга Орлова В Астане отметили трехлетие филиала РОО «Союз родителей особенных детей». Праздничное мероприятие также было приурочено ко Дню Конституции РК и 180-летию великого просветителя Абая Кунанбаева. фото Игоря Бургандинова Торжество началось в Центральном парке столицы, где детей угощали вкусными пирожными и мороженым. Порадовали ребятишек этим лакомством меценаты. После прогулки и развлечений дети и их семьи собрались на концертную программу, для которой развлекательный центр «Айленд» предоставил свою площадку. Участники инклюзивного театра моды Special Hearts KZ под руководством Жанны Шкатовой показали яркие творческие номера. Особую атмосферу празднику придала декоративная юрта, которая стала частью оформления сцены и символом национальных традиций. Поддержку мероприятию оказали партнеры и общественные организации – Ассоциация деловых женщин и Альянс женских сил, которые поздравили участников и подарили сертификаты магазина «Детский мир». Творческие коллективы города также выступили со своими номерами, поддержав детей и украсив праздник. В торжестве приняла участие руководитель республиканского объединения Рауан Сагадиева, от лица столичного филиала выступила его руководитель Гульсан Мауина, которая подчеркнула, что такие встречи не только объединяют семьи, но и помогают детям с особенностями чувствовать себя частью общества. – Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в нашем празднике. Для нас это событие стало не просто очередным днем рождения филиала, а настоящим символом единства, дружбы, взаимной поддержки. Мы гордимся нашими детьми. Участие в таких праздниках для них огромная радость, а еще это прекрасная возможность для общения, обретения друзей. – Наш праздник еще раз подтвердил: дети с особенностями развития – полноправные участники культурной и общественной жизни. И мы верим, что впереди нас ждут новые планы, новые сцены и новые победы – не только в Астане, но и далеко за ее пределами, – сказала руководитель инклюзивного театра моды Special Hearts KZ Жанна Шкатова. #инклюзия #Союз родителей особенных детей