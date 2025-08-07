Фото: polisia.kz

В Карагандинской области киберполиция пресекла крупную реализацию контрафактной продукции LEGO, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе совместной операции управления по противодействию киберпреступности и департамента юстиции в городе выявлены факты незаконного использования товарных знаков LEGO. Проверки были инициированы обращением компании LEGO Holding A/S, обеспокоенной появлением подделок на рынке.

В результате рейдов по складам и магазинам Караганды изъято более 175 единиц контрафактных конструкторов на сумму около 1 млн тенге. Экспертиза показала, что продукция является низкокачественной имитацией, не имеет информации о производителе и не соответствует стандартам оригинальной продукции LEGO.

В отношении нарушителей возбуждено дело. Полиция продолжает работу по защите прав интеллектуальной собственности.