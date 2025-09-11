Подготовку «Истории тюркских стран» обсудили в Алматы

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

10-11 сентября, в Казахском национальном университете им. аль-Фараби в Алматы состоялась вторая рабочая встреча, организованная Тюркской Академией и посвященная подготовке единого академического труда по истории тюркских стран, передает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, председатель Турецкого исторического общества Юксель Озген, член совета старейшин Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, а также руководители институтов истории и археологии стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, ведущие ученые и эксперты.

В своем выступлении президент Тюркской Академии, академик Ш. Мустафаев подчеркнул важность объединения усилий ученых для создания фундаментального труда, который позволит системно и объективно представить богатое историческое наследие тюркских народов.

В ходе рабочей встречи участники детально обсудили проектную структуру двух томов Монографии, обменялись предложениями и согласовали состав международных рабочих групп по отдельным разделам. По итогам заседания проектная структура была рассмотрена и предварительно утверждена, сформированы международные рабочие группы, а также согласован рабочий план.

Напомним, идея написания общей истории тюркских стран была озвучена на XI саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 6 ноября 2024 года в Бишкеке. По поручению глав государств координацию проекта осуществляет Тюркская Академия. Первая рабочая встреча в рамках данного проекта состоялась в феврале текущего года в г. Анкаре, по ее итогам стороны подписали Протокол о сотрудничестве. Тогда же был рассмотрен общий план и концепция будущего труда, принято решение о подготовке двухтомного издания, а также сформированы национальные комиссии от каждой из стран-участниц.

#Алматы #история

По следам археологических экспедиций
Сеятель разума

