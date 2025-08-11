Ранее он был задержан на территории одной из ближневосточных стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астану в сопровождении сотрудников Комитета национальной безопасности доставлен гражданин Республики Казахстан, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Ранее он был задержан на территории одной из ближневосточных стран и экстрадирован в Казахстан.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 257 Уголовного кодекса Республики Казахстан (участие в деятельности террористической организации).

С санкции суда он взят под стражу.