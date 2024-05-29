Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России

С января прошлого года он был в бегах

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Сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из России гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, передает Kazpravda.kz

По информации ведомства, в январе 2023 года в городе Шымкент он в составе группы по предварительному сговору совершил убийство.

Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

«В декабре прошлого года его задержали на территории РФ. По запросу ГП российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор», – отметили в прокуратуре.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, добавили в госоргане.