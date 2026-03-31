По подозрению в незаконном хранении и использовании оборудования задержан 23-летний гражданин

Департамент по противодействию киберпреступности МВД продолжает системную работу по выявлению и изъятию оборудования, используемого в мошеннических целях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

27 марта сотрудниками киберполиции в Павлодарской области изъяты два устройства sim-box, применявшиеся для совершения интернет-мошенничества.

По подозрению в незаконном хранении и использовании данного оборудования задержан 23-летний гражданин. Он водворен в изолятор временного содержания.

В ходе осмотра квартиры изъято 2 устройства sim-box на 128 и 32 слота, 115 SIM-карт, Wi-Fi роутеры и 32 мобильных телефона.

Было установлено, что за противоправную деятельность фигурант получил вознаграждение в размере 100 тысяч тенге, перечисленных на его личный счет в Kaspi.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов и установление возможной причастности задержанного к другим эпизодам интернет-мошенничества.

