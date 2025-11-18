Погибшего в Астане фельдшера наградили медалью посмертно

Президент
0

Соответствующий указ подписал Глава государства

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее сообщалось, что оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, девушка сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжёлом состоянии. С 8 ноября врачи боролись за её жизнь, но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

