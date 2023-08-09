Поиски пропавшего туриста в горах Алматы: найдено тело мужчины

Тело, предположительно пропавшего туриста, нашли в горах Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 39-летний гражданин России 5 августа ушел в одиночку совершить восхождение по маршруту: Шымбулак – перевал Талгарский (3 163 метра) – ледник Богдановича (3 500 метров) – пик Абая (4 010 метров) и пропал.

Сегодня в горах Алматы при поисках обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого ведутся 4-й день.

«Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно.

Личность погибшего устанавливается», – отметили в МЧС.

Казахстанские спасатели ежегодно спасают в горах почти 160 туристов. С начала года в горной местности спасено уже 152 человека.