Политические партии Казахстана высказались о проекте новой Конституции

Конституционная реформа
92

Политические партии Казахстана продолжают обсуждение проекта новой Конституции Республики Казахстан, подготовленного Конституционной комиссией по инициативе Главы государства. На заседаниях фракций, президиумов и партийных советов обозначены ключевые акценты реформы ­­­­­­­– приоритет прав человека, модернизация политической системы и формирование подотчётного государства, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Партийные фракции и руководящие органы заявили о поддержке проекта и необходимости его широкого общественного разъяснения перед общенациональным референдумом.

В партии Аманат отметили, что предлагаемые изменения являются логичным продолжением курса на политическую модернизацию. В партии подчеркнули усиление роли парламента, перераспределение полномочий между ветвями власти и закрепление прав и свобод граждан в качестве высшей ценности государства.

В партии Respublica заявили, что обновление Конституции отражает общественный запрос на справедливость, прозрачность и ответственность власти. По мнению представителей партии, проект создаёт институциональную основу для подотчётного государства и расширяет участие граждан в принятии решений.

В Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) подчеркнули, что конституционная реформа является выбором модели справедливого и социально ориентированного государства. В партии обратили внимание на необходимость укрепления независимости судебной системы и обеспечения реального баланса ветвей власти.

В Народной партии Казахстана заявили, что новая Конституция должна стать правовой основой для построения «Нового Казахстана», закрепив приоритет прав человека и ответственность государства перед обществом.

В Центральном офисе Демократической партии «Ақжол» состоялось совместное заседание Президиума Национального совета и парламентской фракции. Участники встречи отметили важность всестороннего анализа проекта Конституции с акцентом на защиту экономических свобод, развитие предпринимательства и формирование устойчивых правовых условий для бизнеса.

На заседании фракции Ауыл в Мажилисе депутаты обсудили проект новой Конституции и подчеркнули необходимость активной разъяснительной работы среди населения. Было отмечено, что в новой редакции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей, а также усилить гарантии прав и свобод человека, защиту цифровых прав и институциональные реформы.

Что дальше

В ближайшее время Конституционная комиссия продолжит работу по систематизации поступивших предложений и замечаний, а также разъяснению ключевых положений проекта новой Конституции. Параллельно политические партии и депутатские фракции намерены активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения ­ через встречи, общественные обсуждения и партийные площадки.

После завершения подготовительного этапа проект новой Конституции будет вынесен на общенациональный референдум, на котором граждане страны примут окончательное решение. Как подчёркивают представители партий, именно всенародное голосование станет ключевым этапом реформы и определит дальнейшую модель государственного устройства Казахстана.

В случае поддержки на референдуме новая редакция Конституции станет правовой основой последующих политических, институциональных и социально-экономических преобразований в стране.

#Казахстан #партия #реформа

