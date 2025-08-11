Фото: polisia.kz

По данным следствия, в течение нескольких дней они совершали кражи на территории крупных торговых объектов, действуя в людных местах и пользуясь невнимательностью граждан. Личности задержанных установлены. Проводится проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям.

«Мы принципиально и последовательно обеспечиваем «Закон и порядок». Каждый, кто нарушает закон, независимо от пола, возраста или статуса, будет установлен, задержан и привлечен к ответственности. В данном случае мы располагаем достаточной доказательной базой и будем добиваться наказания виновных», — подчеркнул начальник управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.