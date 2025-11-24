Фото: Polisia.kz

20 ноября сотрудники патрульной полиции с помощью беспилотного летательного аппарата (дрона) зафиксировали очередное грубое нарушение ПДД в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На 315-м километре автодороги Астана–Петропавловск водитель Subaru Outback, двигаясь в направлении Петропавловска, совершил опасный маневр: он выехал на полосу встречного движения, несмотря на установленный на данном участке знак “Обгон запрещен” и сплошную линию разметки. Факт нарушения был четко зафиксирован дроном. После получения данных патрульные остановили автомобиль и составили протокол по статье за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда и обгона.

Как отметил заместитель командира батальона БПП ДП Акмолинской области Асан Байканов, использование беспилотных аппаратов значительно повысило эффективность контроля за дорожной обстановкой:

—Дроны позволяют нам охватывать участки дорог, где физически сложно обеспечить постоянное присутствие экипажей. Благодаря этому инструменту мы своевременно фиксируем опасные маневры и предотвращаем возможные ДТП, — подчеркнул он.

С начала проведения ОПМ “Безопасная дорога” с применением дронов полицейскими уже выявлено около 30 нарушений правил дорожного движения.

