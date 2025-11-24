Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области

Закон и Порядок
94

На 315-м километре автодороги Астана–Петропавловск водитель совершил опасный маневр

Фото: Polisia.kz

20 ноября сотрудники патрульной полиции с помощью беспилотного летательного аппарата (дрона) зафиксировали очередное грубое нарушение ПДД в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На 315-м километре автодороги Астана–Петропавловск водитель  Subaru Outback, двигаясь в направлении Петропавловска, совершил опасный маневр: он выехал на полосу встречного движения, несмотря на установленный на данном участке знак “Обгон запрещен” и сплошную линию разметки. Факт нарушения был четко зафиксирован дроном. После получения данных патрульные остановили автомобиль и составили протокол по статье за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда и обгона.

Как отметил заместитель командира батальона БПП ДП Акмолинской области Асан Байканов, использование беспилотных аппаратов значительно повысило эффективность контроля за дорожной обстановкой:

—Дроны позволяют нам охватывать участки дорог, где физически сложно обеспечить постоянное присутствие экипажей. Благодаря этому инструменту мы своевременно фиксируем опасные маневры и предотвращаем возможные ДТП, — подчеркнул он.

С начала проведения ОПМ “Безопасная дорога” с применением дронов полицейскими уже выявлено около 30 нарушений правил дорожного движения.
 

#полицейские #дрон

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций
Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
Выбросившей детей из окна жительнице Павлодара вынесли приговор
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QU…
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали …
Водитель возместит потерявшему ногу пассажиру 15 млн тенге …
В Приаралье задержали семь нетрезвых водителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]