Он поднялся на крышу и в последний момент успел схватить мужчину, не позволив ему совершить опасный поступок

Фото пресс-службы ДП

На крыше пятиэтажного жилого дома находился мужчина, собирающийся прыгнуть вниз, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

На тревожное сообщение, поступившее в дежурную часть Управления полиции города Кокшетау, оперативно отреагировал старший инспектор батальона патрульной полиции УП г. Кокшетау Азамат Албаков.

Он поднялся на крышу и в последний момент успел схватить мужчину, не позволив ему совершить опасный поступок.

Как выяснилось позднее, горожанин был пьян. По его словам, потеряв ключи от квартиры, таким способом он пытался попасть в свое жилье на пятом этаже. Он заявил, что не раз уже это делал.

— Когда поступает такой вызов, в голове только одна мысль – спасти человека, – прокомментировал ситуацию старший лейтенант Албаков.

Он отметил, что в подобных случаях действия сотрудника полиции могут стать решающими для спасения человеческой жизни.

После инцидента с мужчиной была проведена профилактическая беседа. В Управлении полиции подчеркивают, что в случае потери ключей необходимо обращаться в специализированные службы, которые законным и безопасным способом помогут вскрыть дверь.