Полицейский в Сарани спас ребенка и парализованную бабушку

Общество
221

Его поступок запечатлели уличные видеокамеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Вечером в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание на балконе из-за короткого замыкания. Дамир Оразалин, в тот день находящийся на выходном, прогуливался с другом Николаем Тарасовым неподалеку и заметил пожар. Не теряя ни секунды, полицейский с товарищем бросились к дому. Они начали стучать в окна квартир на первом этаже, чтобы предупредить жильцов об опасности. Когда дверь подъезда открылась, Дамир приступил к эвакуации людей.

На кадрах видно, как сержант Оразалин сначала выводит маленького ребенка, а затем возвращается и на своих руках выносит парализованную бабушку. Николай вместе с хозяином загоревшейся квартиры разбивал стекла и забрасывал очаг возгорания снегом, пытаясь локализовать пожар.

Благодаря оперативным и смелым действиям полицейского и его товарища удалось избежать трагических последствий и предотвратить распространение огня.

 

#пожар #полицейский #герой

