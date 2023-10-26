Полиция задержала Льюистонского стрелка

Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн задержали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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По информации Fox News, полиция штата Мэн задержала мужчину, предположительно, учинившего массовый расстрел в городе Льюистоне.

Несмотря на то, что расследование возглавляет полиция штата, к делу подключились сотрудники Федерального бюро расследований США.

На данный момент число жертв стрелка достигло 22 человек. Убийца действовал в трех разных местах города, в том числе в торговом центре и баре.

В августе 2023 года США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за этот месяц превысил статистику предыдущих лет. Если заданная динамика (около двух эпизодов в день по среднему показателю) сохранится, к концу года США настигнет до 700 подобных происшествий.

Ранее, неизвестный открыл стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн. Чуть похже, полиция американского Льюистона установила личность подозреваемого в совершении массовой стрельбы.