Полиция задержала Льюистонского стрелка

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Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн задержали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: kazpravda.kz

По информации Fox News, полиция штата Мэн задержала мужчину, предположительно, учинившего массовый расстрел в городе Льюистоне.

Несмотря на то, что расследование возглавляет полиция штата, к делу подключились сотрудники Федерального бюро расследований США.

На данный момент число жертв стрелка достигло 22 человек. Убийца действовал в трех разных местах города, в том числе в торговом центре и баре.

В августе 2023 года США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за этот месяц превысил статистику предыдущих лет. Если заданная динамика (около двух эпизодов в день по среднему показателю) сохранится, к концу года США настигнет до 700 подобных происшествий.

Ранее, неизвестный открыл стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн. Чуть похже, полиция американского Льюистона установила личность подозреваемого в совершении массовой стрельбы. 

#полиция #смерть #США #стрельба #убийство

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