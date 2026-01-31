На протяжении полугода вопрос Конституционной реформы постоянно находился в центре общественных дискуссий. Велось активное обсуждение и изучение всевозможных предложений различных групп, экспертного сообщества. Активное участие приняли граждане, всевозможные общественные организации, политические партии, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Таким образом, осуществлен масштабный анализ общественных запросов, а также вовлечение различных целевых групп в вопрос обсуждения дальнейшего конституционного дизайна страны.

При этом, государство поступило крайне рационально сразу же обозначив, что вопрос принятия новой Конституции будет решен только посредством референдума.

Государство, четко считывая общественный запрос, прекрасно знало, куда необходимо двигаться дальше, чтобы продолжить свой курс на развитие.

Способствовало этому системно выстроенная работа по учету общественного мнения, сбору обратной связи. То есть, была создана многоуровневая система экспертизы и анализа, способствовавшая появлению нового проекта Конституции.

Во-первых, открытый сбор предложений через всевозможные открытые каналы коммуникаций. Так, с сентября прошлого года поступило более 2 тыс. инициативных предложений от граждан с их видением Конституционной реформы.

Во-вторых, формирование Конституционной комиссии из 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, ответственных должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.

Ключевой задачей Комиссии было определено – детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить проект конкретных изменений.

Членами Комиссии была проведена кропотливая работа по формированию новой логики государственной системы управления, закреплению актуальных общественных ценностей, отражающих место Казахстана в мире, а также формированию основополагающихпринципов развития страны на долгие годы вперед.

Все заседания Комиссии были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире в СМИ и социальных сетях

Со своими мнениями и предложениями выступали известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

Таким образом, публикация проекта новой Конституции является результатом длительной аналитической работы, основанной на запросе общества.