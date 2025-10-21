Ответ на этот вопрос искали участницы Третьего регио­нального бизнес-форума женщин-предпринимателей, который прошел в Шымкенте и был при­урочен к 10-летию Совета деловых женщин при Палате предпринимателей города.

Мероприятие собрало более 700 участниц со всех уголков ­Казахстана: это активные женщины, бизнес-леди, мамы, руководители, мастерицы, представители госорганов, а также делегаты Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Несмотря на масштаб форума, его атмосфера оставалась теплой, по-настоящему женской – искренней, вдохновляющей и продуктивной.

Одной из главных тем форума стала возможность совмещать бизнес и семейные ценности. Участницы делились историями, как при наличии поддержки и гармонии в семье можно не просто работать, но и расти, достигать карьерных вершин, открывать свое дело, вдохновлять других.

– Когда женщина счастлива, – счастлив весь мир, – с таких слов заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек начал свою приветственную речь. – Женщины и девушки вносят свой вклад в экономику Казахстана. К тому же в последнее время растет число представительниц прекрасного пола в политике. Желаю всем вам успехов в работе, пусть вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие Шымкента, растет день ото дня.

Сарсен Куранбек подчеркнул, что поддержка института семьи, женщин-предпринимателей и многодетных матерей является одним из приори­тетов государственной политики.

Сегодня женщины – не просто хранительницы домашнего очага. Они занимают активную позицию в жизни страны: развивают бизнес, участвуют в политике, создают рабочие места. По данным директора Палаты предпринимателей города Сабиры Адамбековой, в Шымкенте зарегистрировано более 147 тыс. субъектов предпринимательства, и свыше половины из них возглавляют женщины. Они активно развивают легкую промышленность, торговлю, общепит, креативную индустрию и производственный сектор.

– Женщины в бизнесе гибче, они стойкие, не сдаются при первых же трудностях и неудачах, – считает ­Сабира Адамбекова. – Более того, они готовы делиться ресурсами, вовлекать в предпринимательство других и не боятся конкуренции. Это и есть сек­рет женского успеха.

В рамках форума состоялась церемония награждения активных женщин, внесших значительный вклад в развитие города и региона. Благодарственные письма от ­акимата получили Алма Архабаева, ­Фарида ­Бакибаева, Жанна Байтелиева, ­Нилуфар ­Сайдуллаева, а также еще несколько известных предпринимательниц. Их усилия – это не просто развитие бизнеса, но и вклад в создание рабочих мест, наставничество и социальные проекты.

На форуме звучало множество вдохновляющих историй.

Например, Жанна Байтелиева рассказала, как при поддержке Совета деловых женщин пять лет назад основала Ассоциацию креативной индустрии, объединившую более 150 творческих людей. Сегодня они представляют свои работы не только в Казахстане, но и на международных площадках – в Италии, Франции.

Другой пример – арт-студия DARI под руководством Дины Урумбаевой, где за три года более тысячи учеников получили навыки в керамике и живописи. Это не просто мастер-классы, а полноценное вовлечение горожан в творческую и предпринимательскую жизнь.

Участницам форума были предложены обучающие программы, бизнес-тренинги, мастер-классы по управлению временем, финансовому управлению, личностному росту и здоровью. Работа Совета деловых женщин не ограничивается одним днем: в течение года спикеры и бизнес-леди продолжат менторские программы с молодыми участницами, предоставляя им реальные инструменты для запуска и развития собственного дела.

Заместитель директора фонда «Даму» по городу Шымкенту Думан Бажикей представил возможности государственной поддержки предпринимателей, включая программы субсидирования и гарантийного обеспечения. По его словам, фонд «Даму», помимо выделения субсидий на процентные ставки кредитов, полученных предпринимателями от банков второго уровня, уделяет особое внимание оказанию гарантийной поддержки.

Интерес посетителей вызвала выставка изделий ручной работы, где мастерицы Шымкента представили национальные наряды, этноукрашения, предметы декора, игрушки. Такая продукция радует глаз, а также отражает культуру и дух народа.

Мастерица Елена Бочарова рассказала, как много лет занимается плетением украшений из чешского бисера. На изготовление одной герданы уходит до 15 дней – труд кропотливый, но любимый.

– Это уже как болезнь, – говорит с улыбкой Елена Бочарова. – Особенно нравится работать с этнотемой – сейчас она на пике моды. Ассортимент пополнили броши с эпоксидной смолой на деревянной основе, популяризирующие национальные орнаменты.

Председатель Национальной ассоциации женщин-предпринимателей ASMAR Ляззат Рамазанова и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Баян Жандосова рассказали, что движение женщин-предпринимателей в Казах­стане активно развивается, а подобные масштабные мероприятия вызывают интерес у молодежи и дают мотивацию, равно как и предприниматели, чьи проекты успешно реализуются, служат примером.

– Помню, как на первом форуме в зале было всего несколько десятков человек, – отметила Баян Жандосова. – Сегодня же – более 700 участниц! Южный регион задает ритм, и это вдохновляет.

Организаторы уверены: форум станет точкой отсчета для новых проектов, коллабораций и идей. Вдохновленные встречей участницы разъехались по своим городам и селам с четким пониманием – они не одни. Есть поддерж­ка, есть возможности, есть опыт тех, кто уже прошел большой путь и готов протянуть руку помощи. К тому же в течение года спикеры и шымкентские бизнесвумен посредством наставничества продолжат работу уже с реальным набором инструментов для реализации идей.

Форум в Шымкенте показал – женщина может все: быть мамой, женой, лидером, вдохновителем, мастером и предпринимателем. Главное – верить в себя, окружать поддержкой и не бояться действовать, чтобы самые смелые мечты трансформировались в планы.