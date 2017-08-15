Общество
Половину озера на юге Новосибирской области подарили Казахстану
Озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан, передает портал НГС.НОВОСТИ.

"Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое – это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", – рассказал глава администрации Купинского района Владимир Шубников.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации района, озеро было популярно среди местных жителей.

"В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей. После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения", – говорится в сообщении районной администрации. На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля.

На российско-казахстанской границе работают два отдела пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области: в Купино и в Карасуке.

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