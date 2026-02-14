фото автора

Как рассказали в природоохранном учреждении, обновление автопарка прошло в рамках поручения Главы государства по укреплению материально-технической базы лесохозяйственных служб.

Каждый автомобиль оснащен всем необходимым для эффективной борьбы с пожарами: мощным насосом, комплектами рукавов, вместительной цистерной для воды, набором пожарно-техничес­кого оборудования, средствами радиосвязи. Техника предназначена для лесничеств парка и позволит оперативнее реагировать на опас­ность возгораний.

Площадь Катон-Карагайского нацпарка – 643,5 тыс. га, это крупнейшее особо охраняемое учреждение страны. В его состав входят пять филиалов и десять лесничеств.