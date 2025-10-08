Как рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, вручая ключи, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов подчеркнул необходимость надежных специализированных автомобилей при работе в условиях сложного рельефа и сурового климата. «Труд спасателей требует мужества, высокой ответственности и полной самоотдачи. Новая техника позволит приходить на помощь еще быст­рее», – отметил глава ведомства.

Это уже второе с начала года масштабное обновление автопарка областного департамента по ЧС. В апреле подразделения всех городов и районов области получили 65 единиц техники: пожарных машин, снегоходов, плавсредств.

Всего, по данным МЧС, только за последние полтора года в стране построили 20 пожарных частей, приобрели свыше 800 единиц техники через лизинг, а также за счет республиканского и местных бюджетов. Плюс закупили более 20 тыс. единиц спасательного оборудования.