Популярными становятся охотничьи патроны из Казахстана

Экономика
6
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В начале 90-х годов прошлого столетия в Казахстане из-за разрыва экономических связей между республиками бывшего Союза ряд специфических товаров в одночасье попал в разряд остродефицитных. Проблема в том числе затронула сферу обеспечения охотничьих хозяйств, охотников-промысловиков и любителей – патроны попали в разряд дефицита и стали слишком дорогими. В этот период поклоннику стендовой стрельбы Владимиру Киму и пришла идея наладить отечественное производство таких изделий.

фото Юрия Беккера

От идеи до производства

Как рассказал сам Владимир Георгиевич, решение об освоении нового дела было принято быстро. В итоге он организовал ТОО, названное «ANNA» – в честь жены. Первые отечественные патроны для гладкоствольного оружия здесь начали производить в 1997 году.

– В Казахстане на тот момент даже не было понятия о лицензии на их производство. В результате, чтобы узаконить дело, первый такой документ получили в Министерстве обороны РК, хотя там сначала отказывались что-либо разрешать, – вспоминает предприниматель. – Мол, это не компетенция оборонной структуры. Но в связи с тем, что речь шла, как ни верти, о патронах и порохе, то есть о боеприпасах, в ведомстве все же лицензию выдали.

Первая партия отечественных патронов, по словам Владимира Кима, была изготовлена на требующем большого ручного труда малопроизводительном оборудовании. На первых порах пришлось покупать все необходимые комплектующие в охотничьих магазинах – где-то порох, где-то гильзы и капсюли. При этом имеющийся у предприимчивого охотника ручной станок позволял выпускать один патрон за 20 секунд.

В таком режиме в ТОО поработали полгода и поняли, что подобными темпами рынок не освоить. Поэтому провели исследование покупательной способности в Казахстане и сопредельных странах, изучили возможности и продукцию ближайших производителей охотничьих патронов, вышли на поставщиков спецоборудования и приобрели в США полуавтоматические станки на гидравлике.

С той поры, как сообщил Владимир Георгиевич, для расширения производства было арендовано помещение в простаивающих заводских корпусах. Началось производство патронов в коли­честве и ассортименте, необходимом для покрытия потребнос­тей внутреннего казахстанского рынка.

Мощности производства сейчас обеспечивают выпуск патронов до десяти миллионов штук в год. При этом завод работает в одну смену и в случае роста покупательского спроса готов удвоить объем выпуска изделий, как минимум.

Помимо Казахстана, отечественные патроны завоевывают популярность в Кыргызстане, Узбекистане и России.

Ставка на профессионалов

С запуском завода встал кад­ровый вопрос. Специалистов, имеющих отношение к данному типу производства, в Казахстане не было, так что весь путь формирования профессионального коллектива пришлось пройти с нуля. Вместе с обновлением оборудования и расширением производства рос профессионализм работников. Поэтому, когда в 1999 году здесь решили закупить первые автоматические станки, способные выпускать полностью снаряженный охотничий патрон за две секунды, в компетенциях своих рабочих уже были уверены на сто процентов.

Итальянские полностью автоматизированные станки, пришедшие на смену американским, способны гарантировать высокую точность по навеске пороха, дроби, делать закрутку, наносить маркировку. Сейчас на заводе ТОО «ANNA» четыре таких линии.

Параллельно продолжается отработка логистических схем поставок продукции. С учетом ее специфического характера и необходимости соблюдения установленных регламентов эта работа была также хорошо отлажена.

На предприятии в настоящее время работают 35 сотрудников. Кроме того, есть кадры, задействованные в логистических схемах поставок комплектующих, сырья и готовой продукции. Но особое место здесь уделялось и уделяется увеличению доли казахстанского содержания.

Сначала эта доля не составляла и десяти процентов, а сейчас достигла 70. Выше поднять сложно, поскольку вопрос упирается в порох. Его, как и капсюли, в рес­публике не производят. Самим же осваивать такое сверхсложное производство нерационально: слишком малы объемы выпуска.

С учетом мировых стандартов

Как отметил Владимир Ким, в ТОО «ANNA» производят пыж-контейнеры и полный ассор­тимент дроби. Для этого есть весь набор оборудования. Производство полностью обеспечивает охотхозяйства страны качественной дробью и пулями. Технология здесь самая передовая, соответствует международным стандартам. Большое внимание уделяется контролю качества, оператор постоянно проверяет технические характеристики изделий.

Казахстан входит в зону внимания Брюссельской постоянно действующей международной комиссии по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Эта структура контролирует, сертифицирует, устанавливает технические условия для выпуска патронов. На основании соответствующих документов европейцы делают станки, а в республике их используют для производства отечественных патронов.

В период пандемии из-за ряда ограничений объемы производства в ТОО «ANNA» упали в два раза, однако впоследствии они были восстановлены, а за счет увеличения экспорта даже выросли.

#экономика #производство #патроны #ТОО ANNA

Популярное

Все
О времени и о себе
Лирика зимы
Бибисара – в числе претендентов
Большой футбол стартует в феврале
Изъята партия контрафактных подшипников
Снежное Зазеркалье
Люди в белых халатах
В ожидании чуда
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Покоритель космических высот
Он был гордостью Фабричного
С заботой о новорожденных
Возврату подлежит!
Юниоры укрепляют позиции
Выманили два миллиона
Тепло свежего хлеба
Помощь в шаговой доступности
Афера сорвалась в кабинете директора
Эффект от внедрения новейших технологий должен почувствовать каждый
В Нацгвардии начался новый учебный период
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Новая школа – лучшие возможности
Президент наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс»
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год
В глубинке открылись социально значимые объекты
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
Водопровод пришел под Новый год
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву

Читайте также

Триллион тенге налогов впервые собрала Туркестанская область
В Казахстане утвердили правила господдержки креативной инду…
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показ…
СМИ: Казахстан готовится запустить три проекта в переработк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]