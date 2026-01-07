От идеи до производства

Как рассказал сам Владимир Георгиевич, решение об освоении нового дела было принято быстро. В итоге он организовал ТОО, названное «ANNA» – в честь жены. Первые отечественные патроны для гладкоствольного оружия здесь начали производить в 1997 году.

– В Казахстане на тот момент даже не было понятия о лицензии на их производство. В результате, чтобы узаконить дело, первый такой документ получили в Министерстве обороны РК, хотя там сначала отказывались что-либо разрешать, – вспоминает предприниматель. – Мол, это не компетенция оборонной структуры. Но в связи с тем, что речь шла, как ни верти, о патронах и порохе, то есть о боеприпасах, в ведомстве все же лицензию выдали.

Первая партия отечественных патронов, по словам Владимира Кима, была изготовлена на требующем большого ручного труда малопроизводительном оборудовании. На первых порах пришлось покупать все необходимые комплектующие в охотничьих магазинах – где-то порох, где-то гильзы и капсюли. При этом имеющийся у предприимчивого охотника ручной станок позволял выпускать один патрон за 20 секунд.

В таком режиме в ТОО поработали полгода и поняли, что подобными темпами рынок не освоить. Поэтому провели исследование покупательной способности в Казахстане и сопредельных странах, изучили возможности и продукцию ближайших производителей охотничьих патронов, вышли на поставщиков спецоборудования и приобрели в США полуавтоматические станки на гидравлике.

С той поры, как сообщил Владимир Георгиевич, для расширения производства было арендовано помещение в простаивающих заводских корпусах. Началось производство патронов в коли­честве и ассортименте, необходимом для покрытия потребнос­тей внутреннего казахстанского рынка.

Мощности производства сейчас обеспечивают выпуск патронов до десяти миллионов штук в год. При этом завод работает в одну смену и в случае роста покупательского спроса готов удвоить объем выпуска изделий, как минимум.

Помимо Казахстана, отечественные патроны завоевывают популярность в Кыргызстане, Узбекистане и России.

Ставка на профессионалов

С запуском завода встал кад­ровый вопрос. Специалистов, имеющих отношение к данному типу производства, в Казахстане не было, так что весь путь формирования профессионального коллектива пришлось пройти с нуля. Вместе с обновлением оборудования и расширением производства рос профессионализм работников. Поэтому, когда в 1999 году здесь решили закупить первые автоматические станки, способные выпускать полностью снаряженный охотничий патрон за две секунды, в компетенциях своих рабочих уже были уверены на сто процентов.

Итальянские полностью автоматизированные станки, пришедшие на смену американским, способны гарантировать высокую точность по навеске пороха, дроби, делать закрутку, наносить маркировку. Сейчас на заводе ТОО «ANNA» четыре таких линии.

Параллельно продолжается отработка логистических схем поставок продукции. С учетом ее специфического характера и необходимости соблюдения установленных регламентов эта работа была также хорошо отлажена.

На предприятии в настоящее время работают 35 сотрудников. Кроме того, есть кадры, задействованные в логистических схемах поставок комплектующих, сырья и готовой продукции. Но особое место здесь уделялось и уделяется увеличению доли казахстанского содержания.

Сначала эта доля не составляла и десяти процентов, а сейчас достигла 70. Выше поднять сложно, поскольку вопрос упирается в порох. Его, как и капсюли, в рес­публике не производят. Самим же осваивать такое сверхсложное производство нерационально: слишком малы объемы выпуска.

С учетом мировых стандартов

Как отметил Владимир Ким, в ТОО «ANNA» производят пыж-контейнеры и полный ассор­тимент дроби. Для этого есть весь набор оборудования. Производство полностью обеспечивает охотхозяйства страны качественной дробью и пулями. Технология здесь самая передовая, соответствует международным стандартам. Большое внимание уделяется контролю качества, оператор постоянно проверяет технические характеристики изделий.

Казахстан входит в зону внимания Брюссельской постоянно действующей международной комиссии по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Эта структура контролирует, сертифицирует, устанавливает технические условия для выпуска патронов. На основании соответствующих документов европейцы делают станки, а в республике их используют для производства отечественных патронов.

В период пандемии из-за ряда ограничений объемы производства в ТОО «ANNA» упали в два раза, однако впоследствии они были восстановлены, а за счет увеличения экспорта даже выросли.