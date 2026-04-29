Портрет Трампа поместят на обложку американского паспорта

США
Айман Аманжолова
корреспондент

На внутренней стороне лицевой части обложки будет помещено лицо Трампа и его подпись, выполненная золотыми буквами

Фото: U.S. State Department/Handout/REUTERS

В Соединенных Штатах Америки к 250-летию независимости страны выпустят серию паспортов с изображением действующего президента Дональда Трампа. Такие удостоверения личности будет по умолчанию выдавать паспортное агентство в столице США Вашингтоне, сообщил Государственный департамент во вторник, 28 апреля. Там уточнили, что при получении паспорта онлайн или в другом отделении будет выдаваться документ стандартного дизайна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Согласно опубликованному макету паспорта, на внутренней стороне лицевой части его обложки будет помещено лицо Трампа и его подпись, выполненная золотыми буквами. На задней обложке будет изображен фрагмент картины американского художника Джона Трамбулла "Декларация независимости". Сколько именно таких удостоверений личности планируется выдать, неизвестно.

В стандартном дизайне на внутреннюю сторону обложки паспорта США помещена картина другого американского художника, Эдварда Перси Морана. На ней изображен автор текста государственного гимна Соединенных Штатов Фрэнсис Скотт Ки после бомбардировки британскими войсками форта Макгенри в Балтиморе - события, которое и вдохновило Ки на создание его самого известного произведения.

26 марта стало известно, что подпись действующего президента страны появится на стодолларовых банкнотах, которые выпустят к 250-летию независимости США. Подпись главы Белого дома заменит на купюрах подпись казначея впервые за прошедшие 165 лет.

Комиссия по изящным искусствам США одобрила выпуск к юбилею независимости 24‑каратной золотой монеты с изображением действующего президента, стоящего за столом со сжатыми кулаками, и надписью "Свобода" (Liberty). В октябре 2025 года администрация Трампа уволила всех членов этой комиссии и назначила на их место людей, лояльных главе Белого дома.

Ранее Госдепартамент присвоил Институту мира США имя Трампа, а Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне получил новое название - "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди". Глава Белого дома также объявил о планах построить для ВМС США два военных корабля нового класса "Трамп", оснащенных новейшим оружием.

#США #паспорт #Трамп

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]