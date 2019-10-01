Порядка 7300 казахстанцев прошли во второй тур отбора в Президентский кадровый резерв
Порядка 7300 казахстанцев прошли во второй тур отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает Kazpravda.kz.
"Завершился этап регистрации претендентов в Президентский молодежный кадровый резерв. Из более чем 13 тысяч зарегистрировавшихся граждан 7 312 загрузили необходимые документы и успешно завершили регистрацию к установленному сроку. Для этого им было предоставлено 30 дней", – сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова в Facebook.
Она отметила, что в резерв попадут лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей.
"В списке не только представители со всех регионов страны, но и казахстанцы из-за рубежа. Среди претендентов – лидеры молодежных организаций, представители из неправительственного, бизнес и квазигосударственного секторов, выпускники передовых зарубежных вузов, работники международного финансового центра "Астана" и действующие государственные служащие. Все они смогут участвовать во втором этапе отбора – тестировании, состоящем из двух блоков – вербального и числового. Это позволит определить способности участников работать со сложной текстовой и числовой информацией", – подчеркнула Жаилганова.
По ее словам, тесты не оценивают специальные знания, поэтому не требуют предварительной подготовки по теоретическим материалам.
"Также как и регистрацию, сам тест и его верификацию участники пройдут посредством онлайн-платформы Pkrezerv.kz. Тестирование кандидаты смогут пройти 12 октября", – заключила она.
Как ранее отмечала А. Жаилганова отбор резервистов состоит из следующих этапов:
Первый этап – прием документов участников. Второй этап – тестирование способностей кандидатов. Тест направлен на определение способностей претендента работать со сложной текстовой и числовой информацией.
Третий этап – оценка лидерских качеств, уровня стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов. Для этого кандидатам необходимо написать эссе и презентовать свои социально значимые проекты.
Проверка эссе и проектных работ будет проводиться в режиме онлайн. Для ее объективности планируется вести видеозапись процесса написания эссе кандидатами.
Четвертый этап – собеседование участников в Экспертной комиссии. На данный этап допускаются участники, показавшие наилучшие результаты по предыдущим этапам отбора в совокупности баллов.
Комиссия, формируемая Администрацией Президента, проведет индивидуальное собеседование с каждым претендентом, успешно прошедшим предыдущие этапы отбора.
На заключительном этапе отбора – Национальной комиссией по кадровому резерву принимается решение о зачислении кандидатов с наивысшими баллами в Президентский молодежный резерв.