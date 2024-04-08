Поселок в Актобе: поднимается уровень воды в реке Каргалы

Задействован весь личный состав для эвакуации жителей и размещения в здании школы передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Скриншот видео POLISIA.kz

Полиция также участвует в противопаводковых мероприятиях. Полицейские имеют лишь короткие минуты отдыха.

28 марта в Актобе речная вода затопила улицу.

В тот же день вечером был зафиксирован размыв правой стороны моста на ­1132-м километре трассы республиканского значения Самара – Шымкент. Специалисты областного филиала «КазАвтоЖол» восстановивали переправу.

Из-за паводка прорвало дамбу. Жители из окрестностей водохранилища и Актобе были вынуждены покинуть свои дома. Талые воды разрушили Магаджанскую плотину в Хромтауском районе. В результате прорыва под угрозой затопления оказались населенные пункты Актобе и близлежащего Алгинского района. Глава правительства Олжас Бектенов, находившийся с рабочей поездкой в Актобе, посетил и поврежденное водохранилище.

В настоящий момент в Актюбинской области подтоплено более тысячи жилых домов в 6 районах региона объявлено ЧС.

Ранее свыше 300 заявлений на компенсацию подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков.