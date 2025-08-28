В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам уделять особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Кроме того, отмечая важность постоянной работы над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, Президент поручил Правительству не допускать снижения объема прямых инвестиций в экономику. Подробнее о ходе реализации задач, поставленных в Послании и иных поручений Главы Государства, читайте в обзоре Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ВВП и основные драйверы экономики

По итогам 2024 года целевой показатель по объему ВВП достигнут и составил 5%. В первой половине 2025 года показатели экономического развития страны заметно улучшились. Президент поставил перед Правительством амбициозную цель – удвоить экономику Казахстана к 2029 году. Работа в данном направлении продолжается, в том числе за счет стимулирования инвестиций, повышения производительности и расширения несырьевого сектора экономики.

По итогам семи месяцев текущего года рост экономики достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%.По основным драйверам цифры следующие: транспорт +22,5%, строительство +18,5%, торговля +8,6%, горнодобывающая промышленность +8,5%, сектор обработки +6,1%.

Региональное развитие

В целях устойчивого и сбалансированного развития регионов Правительством утверждена Концепция регионального развития Республики Казахстан на 2025-2030 годы. Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов на основе макрорегионов и «точек роста».

Особое внимание уделяется устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам. Наиболее отстающим регионам будет предоставляться приоритетное финансирование из республиканского бюджета на основе Системы региональных стандартов.

Реализация Концепции будет обеспечена через План действий, Комплексные планы, Национальные проекты, дорожные карты и иные отраслевые программные документы. В результате ожидается повышение уровня обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с региональными стандартами.

Также выработаны новые меры развития моногородов, в том числе по заключение долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями, создание индустриальных зон, внедрение программ внутристрановой ценности, развитие МСБ и др.

В Послании народу Глава государства отметил, что перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего.

В целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер направленных на развитие сельских территорий, в том числе проектов «Ауыл аманаты» и «Ауыл – Ел бесігі». В текущем году по проекту «Ауыл аманаты» выделено 50 млрд тенге. На 2026-2028 годы планируется выделить порядка 450 млрд тенге. За счет данных средств планируется профинансировать более 25 тыс. проектов, направленных на поддержку бизнеса на селе, а также создать не менее 30 тыс. рабочих мест. В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» с 2019-2024 годов из республиканского бюджета было выделено 701 млрд тенге, на реализацию 6,6 тыс. проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в 2,2 тыс. СНП. В 2025 году в 500 СНП реализуется 1 тыс. проектов на 176,4 млрд тенге.

Для повышения кадрового потенциала в сельской местности реализуется проект «С дипломом в село». Участникам Проекта предоставляются меры соцподдержки в виде выплаты единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП и бюджетного кредита на жилье до 2 500 МРП. За период реализации Проекта с 2009 по 2024 годы свыше 114 тыс. специалистов получили подъемное пособие на сумму 23,6 млрд тенге, а свыше 52 тыс. специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 189,5 млрд тенге. Около 85% получателей - молодежь с 18 до 35 лет.

Отдельное внимание уделяется развитию местного самоуправления. На сегодня доходы IV уровня бюджета формируются из 8 видов налоговых поступлений, плат, штрафов и трансфертов. С момента внедрения IV уровня бюджета наблюдается рост налоговых поступлений: с 2018 года по 2024 год собственные доходы увеличились в 3,5 раза. Доля самодостаточности составила 29,5%. Дополнительно рассматривается передача других видов налогов и плат. Реализация указанных мер позволит увеличить собственные доходы в 4 раза.

Кроме того, 5 ноября 2023 года впервые в пилотном режиме прошли выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения. С 2025 года выборы проводятся по мере ротации акимов.

Как инвестиционные проекты меняют экономику Казахстана

Привлечение инвестиций в страну является одной из ключевых задач, поставленных в Послании Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге, что на 16,1 % больше объемов к соответствующему периоду прошлого года (8,3 трлн тенге). Основная доля инвестиций за 7 месяцев 2025 года приходится на такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и социальное обслуживание населения.Позитивную динамику по приросту инвестиций показали отрасли образования, финансовой и страховой деятельности, государственное управление и оборона, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, водоотведение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, искусство, развлечение, отдых, операции с недвижимым имуществом.

Сегодня Казахстан представляет уникальные возможности и огромный потенциал для выгодных инвестиций. В стране наблюдается социальная и политическая стабильность, а также благоприятный инвестиционный климат, который способствует успешной реализации инвестиционных проектов. Об институциональной и политической стабильности в сочетании с устойчивыми темпами диверсификации экономики подтверждают ведущие международные рейтинговые агентства как Moody’s, Standard & Poor's и Fitch.

Инвестиционный уровень рейтинга Казахстана сохраняется с 2002 года

23 августа текущего года международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Республики Казахстан со стабильного на позитивный, подтвердив рейтинг на уровне «BBB-».

Казахстан следит за соблюдением норм, указанных в Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях, что укрепляет нашу репутацию как надежного и законопослушного партнера на международной арене. Глава государства уделяет особое внимание вопросам привлечения инвестиций и улучшения условий для инвесторов.

В рамках реализации поручений Президента, 18 октября 2024 года была принята Концепция инвестиционной политики до 2029 года.. Цель документа – увеличить инвестиции в основной капитал до 23% ВВП, довести долю внешних вложений до 30% и привлечь $150 млрд прямых иностранных инвестиций.

В Концепцию внедрен новый подход по привлечению инвестиций, сфокусированный на конкретных потребностях отраслей экономики. В частности, будут формироваться «заказы» на инвестиции исходя из потребностей местного бизнеса и квазигосударственных компаний в тех или иных производствах.

В целом, в Концепции закладывается идеология общей открытости ко всем инвестициям, во всех секторах экономики. При этом приоритет инвестиционной политики будет отдан диверсификации экономики, переходу от сырьевой модели развития к несырьевому сектору, что в свою очередь будет способствовать росту производительности труда и увеличению объемов экспорта.

Главой государства поставлена задача не только привлечь капитал, но и обеспечить его эффективное внедрение в экономику. Конкуренция за инвестиции обостряется не только на глобальном уровне, но и в регионе. В этих условиях Казахстан выступает не просто участником, а центром притяжения инвестиций в Центральной Азии, предлагая максимально комфортные и предсказуемые условия для инвесторов.

Для поддержания интереса иностранных инвесторов и выстраивания качественного диалога с ними предусмотрена возможность заключения различных соглашений с Правительством. Так, для крупных проектов стоимостью от 60 млн долларов США может заключаться Соглашение об инвестициях на индивидуальных условиях сроком до 25 лет. Это обеспечивает бизнесу долгосрочную предсказуемость и стабильность условий поддержки.

Для масштабных проектов стоимостью от 600 млн долларов США предусмотрено заключение Соглашений об инвестиционных обязательствах, гарантирующих стабильность налогового законодательства на срок до 10 лет. Такой механизм позволяет инвесторам уверенно планировать финансовые потоки и сроки окупаемости.

Также создана Национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП), которая представляет собой мощный инструмент для снижения административных и технических барьеров для инвесторов. Ее главная особенность – предоставление единой точки доступа всех процессов, в том числе госуслуг, для инвесторов при минимальных контактах с госорганами. Иными словами, НЦИП обеспечит комплексное сопровождение и онлайн мониторинг всех этапов реализации инвестпроектов.

По состоянию на 5 августа т.г. в НЦИП загружено 1 100 инвестпроекта на общую сумму более 76,3 трлн тенге и созданием порядка 222 тысяч рабочих мест. Из них в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 413 проекта на общую сумму 5,6 трлн тенге с созданием порядка 47,7 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем, для оперативного решения текущих вопросов и конкретных проблем инвесторов усилена роль Совета по привлечению инвестиций, полномочия которого дают возможность ускоренного и упрощенного прохождения инвестором всех необходимых процедур.

Кроме того, для решения проблем инвесторов на местах по принципу «здесь и сейчас» в каждом регионе созданы Региональные инвестиционные штабы под руководством акимов, аналогичные Инвестиционному штабу Правительства.

Инвестштабом предлагается полный спектр поддержки «под ключ» – от подбора площадки и подключения инфраструктуры до сопровождения на всех этапах реализации. Всё это делает Казахстан одним из наиболее привлекательных направлений для долгосрочных инвестиций.

В дополнение к этому реализуется таргетированный подход, который позволяет фокусироваться на отраслях с высоким экспортным и технологическим потенциалом, переходить от общих презентаций к предметным переговорам и формировать устойчивые производственные цепочки с вовлечением конкретных партнеров.

Ключевым инструментом в этой работе стал Инвестиционный штаб при Правительстве, на площадке которого уже рассмотрено 137 инвестиционных проектов на сумму свыше $70 млрд. По итогам заседаний штаба инициировано более 140 изменений в законодательство — от устранения административных барьеров до усиления инструментов защиты прав инвесторов.

В свете текущих тенденций, особое внимание уделяется сервисному обслуживанию инвестпроектов по принципу «зеленого коридора». Его преимуществом является ускоренное и упрощенное прохождение инвестором всех необходимых процедур (регистрация, получение разрешительных документов, мер господдержки) всего за 5 дней.

Продвижение инвестиционного имиджа Казахстана является стратегической задачей, которая реализуется на системной основе с применением широкого спектра инструментов государственной и бизнес-дипломатии.

Ключевым оператором в этой сфере выступает АО «НК «Kazakh Invest», выполняющее функции единого переговорщика от имени Правительства. Такой подход позволяет иностранным инвесторам получать полный комплекс услуг по принципу «одного окна» — начиная с первичной консультации и заканчивая сопровождением проекта на всех этапах его реализации.

Важным инструментом продвижения является Национальный инвестиционный портал invest.gov.kz. На сегодняшний день на портале размещено 203 инвестиционных предложения, из которых 33 опубликованы только в текущем году. Ресурс функционирует на нескольких языках, что обеспечивает международным инвесторам доступ к достоверной информации о возможностях Казахстана, действующих преференциях, налоговых льготах и инфраструктуре.

Таким образом, Казахстан выстраивает полноценную архитектуру привлечения инвестиций, от отбора приоритетных направлений до оперативного сопровождения и институциональной защиты инвесторов на всех этапах проекта.

В результате только за первые месяцы 2025 года было подписано 17 соглашений об инвестициях. Совокупная сумма по этим соглашениям превысила $17 млрд.

Инвестпроекты в обрабатывающей промышленности

В рамках поручений Президента объем инвестпроектов в секторе обрабатывающей промышленности за последние годы демонстрирует заметное увеличение.

В период с 2022 по 2024 годы в экономику страны привлечено свыше $69 млрд, из которых 22% направлено в обрабатывающую промышленность и 39% — в горнодобывающую. Для сравнения, в предыдущие три года (2019–2021) почти 50% всех поступлений ПИИ приходилось на горнодобывающий сектор.

За последние 5 лет доля обрабатывающей промышленности в структуре ПИИ выросла с 14% в 2019 году до 22% в 2025 году. Это подтверждает постепенный переход к более диверсифицированной экономике, снижению зависимости от сырьевых отраслей и развитию производства с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиционная повестка 2025 года

Соглашения с четко прописанными взаимными обязательствами сторон – прямой результат точечной работы с инвесторами, в рамках которой каждая сделка проходит серьезную предварительную подготовку.

Среди них есть крупные инициативы с прямым влиянием на экономику страны. К примеру, это такие проекты, как строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» с инвестициями в размере $6,9 млрд, создание сахарного завода «QazaqArab Sugar» $580 млн, а также строительство многопрофильной больницы с поликлиникой в г. Косшы компанией «Viamedis».

Помимо этого, Комитет по инвестициям МИД РК за первое полугодие 2025 года заключил 86 инвестиционных контрактов, предусматривающих предоставление инвесторам целого ряда преференций. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких контрактов было всего 47. Рост почти в два раза — наглядное подтверждение того, что инвесторы видят реальные преимущества и приходят в Казахстан с готовностью запускать проекты.

Кроме этого, в 2025 году запущен ряд значимых инвестиционных проектов, способных оказать системное влияние на экономику Казахстана. Официальный старт одному из таких проектов по строительству международного грузопассажирского аэропорта в рамках СЭЗ «Хоргос — Восточные Ворота» дал Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе встречи с инвесторами. В тот же день было подписано Соглашение об инвестициях, закрепляющее обязательства сторон и подтверждающее статус приоритетного проекта.

Проект, реализуемый при участии консорциума «The Hansa» с немецкой стороны и группы компаний «SKYMAX Technologies» — с казахстанской, охватывает строительство терминала, складов авиационного топлива нового поколения и мультимодального логистического хаба. Новый аэропорт призван расширить транзитно-транспортные возможности страны в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, усилить экспортный потенциал и создать дополнительные точки роста в приграничной зоне.

Другим значимым событием в инвестиционной повестке 2025 года стало решение американской компании «PepsiCo» удвоить объем вложений в строительство завода по производству соленых закусок в Алматинской области. Проект стартовал в 2024 году с первоначальными инвестициями в размере $160 млн, а уже в январе 2025 года компания объявила об увеличении инвестиций и расширении производственных мощностей.

Трансформация АПК: по поручению Главы государства привлекаются инвестиции в глубокую переработку сельхозпродукции

Особое внимание в формате проекта с компанией «PepsiCo» уделено работе с местными фермерами: заключены контракты с 15 казахстанскими хозяйствами, которым предоставлены специальные сорта картофеля, соответствующие технологическим требованиям производства. Фермеры проходят обучение по агротехнологиям, обеспечены технической поддержкой и долгосрочными договорами поставок. Это создаёт устойчивую вертикальную интеграцию между аграрным сектором и переработкой, способствуя развитию сельского хозяйства, повышению качества продукции и доходов фермеров.

В рамках поручения по привлечению инвестиций в глубокую переработку зерна достигнуты договоренности с китайской многопрофильной компанией «Dalian Hesheng Holdings», обладателем технологического патента в области переработки и ферментации пшеницы, применяющей передовые цифровые решения. Проект предполагает строительство в Акмолинской области вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке пшеницы. На первом этапе объем инвестиций составит $500-800 млн, второй и третий этапы оцениваются еще в $1 млрд, а мощность переработки 1 млн тонн пшеницы в год на первом этапе с поэтапным расширением до 3 млн тонн. Будет создано порядка 2 000 рабочих мест.

Инфраструктурный контур проекта включает строительство угольной теплоэлектростанции и углехимического комплекса, где также планируется выпуск 150-400 тыс. тонн жидкого аммиака в год. Реализация проекта обеспечит предсказуемый спрос на зерно со стороны переработчика и устойчивые каналы сбыта для местных сельхозпроизводителей северных регионов.

Еще одним ярким примером трансформации агропромышленного комплекса является инвестиционный проект китайской компании «Fufeng Group» одного из мировых лидеров в глубокой переработке кукурузы. В Жамбылской области компания начала строительство индустриального парка, где будет производиться крахмал, лизин, глутамат натрия и другие продукты биоферментации. Общий объем инвестиций составляет $800 млн.

«Fufeng» заключила офтейк-контракты с казахстанскими фермерами на поставку 300 тысяч тонн кукурузы, что обеспечит устойчивый спрос на сельхозпродукцию и создаст стимул для расширения посевных площадей и повышения урожайности.

Реализация проекта ведется за счет собственных средств инвестора. Это подтверждает уверенность международных компаний в инвестиционном климате страны и высокую привлекательность Казахстана как производственной и логистической площадки.

В агропромышленном комплексе Казахстана реализуется еще один важный проект с китайскими партнёрами, это строительство завода по производству дегидрированных овощей в Туркестанской области. Инвестором выступает компания «Qingdao Wanlin Food», один из лидеров Китая в сфере глубокой переработки АПК-продукции.

На первом этапе будет запущено производство мощностью 50 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций увеличен до $90 млн, планируется создание 300 рабочих мест. Готовая продукция ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в ЕС и США. В перспективе инвестор намерен масштабировать проект в другие аграрные регионы страны.

От добычи до выпуска готовой продукции: увеличивается объем инвестиций в кластерное производство

Одним из крупнейших соглашений в сфере ГМК 2025 года стало партнерство с китайской компанией «East Hope Group», которая реализует проект по созданию алюминиевого кластера полного цикла в Павлодарской и Костанайской областях. Он охватывает весь производственный процесс — от добычи сырья до выпуска готовой продукции, включая переработку до 2 млн тонн глинозема в год. По информации Kazakh Invest, стоимость проекта может превысить $12 млрд, что делает его крупнейшей металлургической инициативой в Казахстане. Проект предусматривает строительство энергетических объектов и развитие инфраструктуры, включая модернизацию электросетей.

Важность проекта выходит за рамки отрасли: он формирует устойчивую производственную цепочку с высокой добавленной стоимостью, ориентированную на экспорт. Кроме того, он обеспечит создание около 10 000 рабочих мест и будет способствовать росту региональной экономики.

Также в Жамбылской области стартовал крупный металлургический проект по строительству сталелитейного завода полного цикла с применением водородных технологий. Инвестором выступает китайская «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd».

Завод разместится на территории СЭЗ «Jibek Joly» и обеспечит переработку железной руды с выпуском до 3 млн тонн стали в год. Общий объем инвестиций составит $756 млн. В рамках проекта планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест на этапе строительства и более 2,5 тыс. после запуска.

Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт в страны Центральной Азии и Европу. Помимо производственной части, проект включает строительство жилья и поддержку социальной инфраструктуры в городе Шу.

В числе новых промышленных проектов 2025 года строительство завода по производству санитарно-технической продукции в Кызылординской области. Инвестором выступает испанская компания «Roca Group», один из мировых лидеров отрасли с 78 производственными площадками по всему миру.

Проект предусматривает запуск современного предприятия мощностью до 500 тысяч изделий в год. Продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в Центральную Азию. Объем инвестиций оценивается в €70 млн, планируется создание около 300 рабочих мест.

Проект «Roca Group» станет одним из крупнейших примеров привлечения европейских производителей в южные регионы страны. Он даст импульс для развития локальной индустриальной базы, создания новых рабочих мест и укрепления позиций Казахстана как промышленного центра для Центральной Азии.

Инвестиционные соглашения 2025 года демонстрируют не только количественный рост, но и качественный сдвиг в подходе к развитию экономики Казахстана. В фокусе не просто привлечение капитала, а создание устойчивых производственных цепочек, развитие экспортного потенциала и передача технологий. Новые проекты охватывают широкий спектр отраслей от агропромышленного комплекса до тяжёлой металлургии и авиалогистики и распределяются по разным регионам, способствуя более сбалансированному росту.

Таким образом, Правительство продолжает предпринимать системные шаги для поступательного развития экономики страны. Эффективная реализация поставленных Президентом задач нацелена в первую очередь на повышение благополучия народа.