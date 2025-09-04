В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент Касым-Жомарт Токаев определил основной вектор развития страны – построение сильной и диверсифицированной экономики, основой которой должен стать мощный промышленный потенциал.

Фото: пресс-служба правительства

Глава государства поставил задачу по переходу от сырьевой модели к производству товаров с высокой добавленной стоимостью, что требует системных инвестиций в модернизацию действующих предприятий и создание новых высокотехнологичных производств. В этой связи Правительство реализует комплекс мер, направленных на укрепление индустриального суверенитета и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Устойчивый рост промышленности как основа экономической модернизации

Ключевой задачей, поставленной Главой государства, является построение сильной и диверсифицированной экономики. Итоги 7 месяцев 2025 года свидетельствуют о положительной динамике в промышленном секторе, который является локомотивом национального развития. Объем промышленного производства продемонстрировал уверенный рост на 6,9%. Драйверами роста стали как горнодобывающая промышленность, увеличившая объемы на 8,5%, так и, что особенно важно для диверсификации, обрабатывающий сектор, показавший рост на 6,1%.

«В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством ведется системная работа по диверсификации и повышению конкурентоспособности отечественного производства. Развитие промышленности направлено на увеличение объемов производства, улучшение условий труда, запуск новых производств высокого передела и создание постоянных рабочих мест за счет привлечения инвестиций, в том числе от крупных международных компаний», — отметил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

В Послании Глава государства отметил положительные результаты в автомобилестроении и поставил задачу сохранить набранные темпы, последовательно повышая уровень локализации для создания полноценного автомобилестроительного кластера.

Сегодня эта сфера экономики является ядром технологической модернизации. Она показала рост на 14%. В первую очередь за счет увеличения производства автотранспортных средств (+18,6%), сельхозтехники (+6,4%) и другого оборудования. В качестве примера успешной диверсификации в Сарани запущено производство автомобильных шин, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт поручено применять и в других регионах для создания новых точек роста.

Среди ключевых проектов в этом городе также можно отметить завод по производству телевизоров и стиральных машин. Его мощности позволяют выпускать до 150 тыс. телевизоров и 200 тыс. стиральных машин в год. Также планируется открытие мультибрендового завода по производству легковых автомобилей в городе Алматы и завода по производству автомобилей Киа в городе Костанай.

Наряду с машиностроением положительную динамику с начала текущего года демонстрирует и металлургия, рост которой составил 1,3%.

Президент в Послании привел в пример металлургический комбинат Qarmet, где с приходом отечественного инвестора начата модернизация для существенного увеличения производства. Рост достигнут за счет увеличения выпуска ферросплавов (+1,6%), чугуна (+6,5%) и стали (+3,4%), что соответствует стратегической задаче по углублению переработки сырья.

«Особое внимание уделяется дальнейшей переработке базовых металлов, развитию смежных отраслей и выпуску продукции высоких переделов. В этом году планируется увеличить переработку меди в 2 раза, алюминия - в 1,5 раза, свинца - в 2,3 раза и цинка - на 11%. Меры по обеспечению базовыми металлами отечественных производителей помогают загрузить предприятия, выпускающие продукцию средних и высоких переделов. Увеличивается производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров. Запущены проекты по производству биметаллических радиаторов отопления, промышленных аккумуляторов, латунных изделий», – подчеркнул вице-министр.

Для обеспечения сырьем сталелитейной промышленности существенно увеличены объемы производства и запущены новые мощности. Так, за последние пять лет мощности выпуска стали возросли с 5 до 7,5 млн тонн. Введены пять заводов по выпуску строительной арматуры, швеллеров, двутавров, уголков. В этом году запускается производство прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Карагандинской области, алюминиевых профилей в Туркестанской области, алюминиевых изделий в Акмолинской области, катодной меди в Жамбылской области.

Химическая промышленность. Подчеркивая актуальность развития нефтегазохимической отрасли, Глава государства отметил реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена, а также разработку перспективных проектов по производству бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. На сегодня рост производства вырос на 6%, в основном за счет увеличения выпуска высокотехнологичной продукции: полипропилена (+46,2%), окиси хрома (+4,8%) и аммофоса (+67,7%).

Производство строительных материалов выросло на 4,7%, что напрямую связано с реализацией инфраструктурных проектов и жилищного строительства в стране и является индикатором роста качества жизни населения.

Легкая промышленность показала рост на 1,9% благодаря увеличению производства текстильных изделий на 4,9%. Вместе с тем, наблюдаемый незначительный спад в производстве одежды (-0,7%) и кожаной продукции (-6%) обозначает зоны, требующие дополнительного внимания и мер государственной поддержки.

Также положительную динамику показали производство продуктов питания (+9,2%), нефтепереработка (+8,5%), производство готовых металлических изделий (+14%), резиновых и пластмассовых изделий (+4%) и мебельная промышленность (+1,6%).

В целом, в текущем году планируется реализация 190 проектов на сумму около 1,5 трлн тенге с созданием 23 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодняшний день уже запущено 75 проектов.

Создание благоприятных условий для инвесторов и поддержка ОТП

Одной из эффективных мер поддержки отечественных товаропроизводителей являются обеспечение загрузки действующих и новых предприятий через заключение долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов в целях предоставления доступного сырья. В этом году с крупными компаниями горно-металлургического комплекса заключено 513 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов более чем на 147 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов большое внимание уделяется поддержке отечественных товаропроизводителей. Для этого будет запущена закупочная система, обеспечивающая прозрачность и мониторинг закупок. В целом до 2029 года потенциал потребности в товарах составит более 2 трлн тенге.

Для обеспечения предприятий широким доступом к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон. В стране действуют 16 специальных экономических и 55 индустриальных зон. Их развитие - один из ключевых инструментов реализации новых производств. Зоны обеспечиваются необходимой инфраструктурой и предоставляются бизнесу для реализации проектов.

«Для поддержки новых инициатив в обрабатывающей промышленности запущен инструмент по созданию малых промышленных зон, где по льготной цене будут предоставляться готовые промышленные площадки в аренду. Такие зоны строят в восьми регионах, планируется запустить около 90 проектов и создать более 3 тыс. рабочих мест», — рассказал Олжас Сапарбеков.



Геологическое обеспечение и расширение минерально-сырьевой базы

Эффективное и рациональное использование недр является залогом долгосрочной экономической стабильности. Правительством проводится работа по повышению прозрачности, инвестиционной привлекательности и эффективности геологоразведки.

Прорывным шагом в этом направлении стал ввод в эксплуатацию в 2025 году Единой платформы недропользования (ЕПН). Эта информационная система автоматизирует процессы получения прав на разведку и добычу, включая проведение аукционов, и обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности. На платформе уже размещено более 66 тыс. геологических отчетов, разработана интерактивная карта и оцифрованы 22 государственные услуги.

В Программу управления государственным фондом недр включено 73 новых участка для разведки, состоящих из 1 061 блока общей площадью 2 652,5 кв. км, и 62 месторождения для выставления на аукцион. За отчетный период на Государственный учет впервые поставлено пять новых месторождений твердых полезных ископаемых (Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий, Такыр-Кальджир). Благодаря этому получен значительный прирост ресурсов: золота – 97,8 тонн, серебра – 11,9 тонн, меди – 36,4 тыс. тонн и другой продукции. Для сравнения, в 2024 году на госучет было поставлено 23 месторождения ТПИ, 6 месторождений углеводородов и 6 – подземных вод с приростом запасов нефти – 199 млн т, газа – 22 млрд м³ и подземных вод – 79,8 тыс. м³/сутки, что говорит о системной и непрерывной работе в данном направлении.

Проведена ревизия техногенных минеральных образований (ТМО), в ходе которой учтено 1 630 объектов объемом 53,6 млрд тонн. Справочно, всего в государственном фонде недр числится 1 747 объектов ТМО общей массой 55 млрд тонн, из них 450 расположены вблизи населенных пунктов, что подчеркивает важность их вовлечения в переработку. Для повышения инвестиционной привлекательности геологоразведки в 2025 году из бюджета выделено 7,6 млрд тенге на исследование 41 объекта.

Повышение прозрачности и эффективности в сфере недропользования

В Казахстане ведется работа по совершенствованию законодательства и усилению контроля за исполнением контрактных обязательств.

Так, в частности, разработан законопроект по вопросам цифровизации и проведения аукционов, который планируется внести в Парламент в 3 квартале. Разработаны поправки о направлении 50% подписных бонусов на государственное геологическое изучение недр, которые уже поддержаны ключевыми министерствами.

На сегодня в стране действует 2615 лицензий и 319 контрактов (в том числе 122 на разведку, 134 на добычу и 63 на совмещенную разведку и добычу). Благодаря платформе TGY 2443 недропользователя сдали отчетность в электронном виде. По итогам мониторинга направлены уведомления о нарушениях по 196 контрактам и лицензиям, выставлена неустойка на 910 млн тенге. Прекращено действие 37 контрактов (из них 30 на разведку, 5 на добычу, 2 на совмещенную разведку и добычу) и отозвана 61 лицензия у недобросовестных пользователей.

Совместно с МВД и КНБ пресечена незаконная добыча полезных ископаемых в четырех регионах страны. В 3 квартале планируется направить еще 350 уведомлений и провести 65 выездных проверок.

За 7 месяцев текущего года поступило 2005 заявлений на получение права недропользования (1070 на разведку, 35 на добычу), из которых рассмотрено 997. В результате выдано 506 лицензий на разведку, 18 лицензий на добычу и 114 лицензий на геологическое изучение недр.

Также выдано 83 лицензии на экспорт геологической информации и 37 разрешений на временный вывоз геологических проб. По действующим контрактам рассмотрено 361 заявление (включая переход прав и изменение условий), проведено 30 заседаний экспертной комиссии и 18 заседаний Рабочей группы, по итогам которых подписано 28 дополнений к контрактам. Проведено 3 аукциона по 41 лоту, сумма подписного бонуса по которым составила 27,8 млрд тенге, поступивших в бюджет. На постоянной основе вносятся изменения в Программу управления госфондом недр (с начала года принято 4 приказа). Ближайший электронный аукцион по 35 месторождениям состоится 19 сентября.

Таким образом, деятельность Правительства направлена на комплексное решение задач, поставленных Главой государства. Устойчивый рост промышленности формирует основу для экономического развития, системная работа по расширению минерально-сырьевой базы обеспечивает долгосрочную стабильность, а меры по наведению порядка в сфере недропользования укрепляют принципы справедливости и верховенства закона.