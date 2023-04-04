Пост главы Минтруда остался за Тамарой Дуйсеновой

Эту должность она занимает с апреля 2022 года.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дуйсеновой Тамары Босымбековны министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Трудовой путь Тамара Дуйсенова начала в 1988 году с должности учителя основ информатики и вычислительной техники средней школы имени Ильича в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

С 1988 по 1992 годы – научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР.

С 1992 по 1993 годы – старший экономист Сарыагашской районной администрации.

С 1993 по 1994 годы – руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг».

С 1994 по 1997 годы – советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 1999 годы – первый заместитель акима Шымкента.

С 1999 по 2002 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

С 2006 по 2008 годы – заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 годы – ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2013 по июнь 2013 года – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

С июня 2013 по август 2014 года – министр труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2014 по январь 2017 года – министр здравоохранения и социального развития.

С января 2017 по февраль 2018 года – министр труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2018 по июль 2019 года – секретарь партии «Nur Otan».

С июля 2019 по май 2020 года – президент акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов».

С 5 мая 2020 года была помощником президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Указом главы государства от 11 апреля 2022 года Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения РК.