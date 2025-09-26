Оркестр, хор, балет, вокал… Трудно поверить, но двух­актный спектакль, супернасыщенный музыкальными композициями, хореографией, мизансценами, с участием десятков артистов был поставлен областным театром драмы и оперетты всего за месяц. При этом он с ходу покорил публику, в зале так и говорили: «Полный улет!» А если еще знать нюансы творческой кухни, станет понятно: здесь невозможное сделали возможным.

Началось все с идеи экс-акима области, сегодня вице-премьера Ермека Кошербаева поставить на востоке страны мировые хиты. В 2024 году первой ласточкой стала оперетта Иоганна Штрау­са «Летучая мышь». Следом публика увидела оперу Сыдыка Мухамеджанова «Айсулу». И финалом сезона стал бесподобный мюзикл «Mamma mia!», поставленный на казахском языке на большой сцене областного театра. Именно после этого в историческом названии Восточно-Казахстанского театра драмы появилось дополнение «и оперетты».

В этом году репертуар решили пополнить еще постановкой на русском языке. Как рассказал заместитель директора Восточно-Казахстанской областной филармонии по креативной индустрии, режиссер Нурлан Серикпаев, перевод с английского и либретто сделал литератор из Усть-Каменогорска Ержан Темирбеков. Причем не просто перевод – автор адаптировал сценарий под современность и казахстанского зрителя. В том числе русский текст получили знаменитые композиции ABBA.

– Постановка на казахском языке была пробным шаром, – рассказал режиссер. – Мы сделали ее одноактной, динамичной. Она выстрелила. И когда началась работа над спектаклем на русском языке, мы подошли по-новому: либретто на два акта, продолжительность в два с половиной часа, шесть дополнительных номеров, хор. Под занавес сюрпризом на английском звучат два основных хита Dancing Queen и Mamma Mia. Еще одна фишка спектакля – в его составе. Если за музыкальную часть отвечает прекрасный профессиональный симфоничес­кий оркестр областной филармонии, то на сцене в основном задействовали актеров драмтеат­ра и студентов университетской театральной студии. Как заметил Нурлан Серикпаев, Усть-Каменогорск – это не столица, здесь нет очередей из профессио­нальных артистов оперетты. Из всех вокалистов только у солисток филармонии Арники Байбусыновой и Юлии Юрочкиной был постоянный опыт выступлений с оркестром. Остальным пришлось учиться, чтобы вовремя вступить, попасть в ритм. И не только вступить, но одновременно с вокалом двигаться, танцевать, держать в голове текст.

– Репетиции проходили в вечернее время после 18 часов, чтобы ребята успели после учебы или основной работы, – рассказал режиссер. – То же самое касалось оркестра и вокалистов – у них высокая занятость, много выступлений. Приходилось совмещать. Чем ближе была дата сдачи мюзикла, тем сильней волновались ребята. Тем не менее я верил в них.

Любовь с первого взгляда

Под оперетту и мюзиклы в Усть-Каменогорске специально реконструировали зал в историческом здании театра 1902 года постройки. Здесь изменили сцену, сделали оркестровую яму. По словам режиссера Романа Степенского, проекту, казалось, помогала сама атмосфера намоленного театрального места. Премьера прошла с аншлагом – ни одного свободного места! Пуб­лика на ура приняла интерактив, когда музыкальные номера прямо из зала поддерживал хор. Историческое помещение с прекрасной акустикой подарило эффект объемного звука.

Актеры не просто выкладывались – на сцене бушевало энергетическое торнадо. Зрители овациями и криками «браво!» оценили вокал, искренность и чувственность Арники Байбусыновой в роли Донны и Юлии Юрочкиной в роли Софи. Зал вместе с ними и посмеялся, и поплакал. С юмором и импровизацией сыграли роли отцовского трио Абзал Ес (Сэм), Таир Сайфуллин (Гарри), Оралгазы Амирханов (Билл). Созданные ими образы сделали спектакль легким, воздушным, без излишней пафосности.

Но мюзикл – это не только про музыку и юмор, это всегда еще про красочность и хореографию. Балет «Алтай» «зажигал» миксом из хип-хопа, джаз-дэнса, вога и других стилей, создавая атмосферу или, как сейчас говорят, вайб сегодняшнего дня. Талантливый коллектив во главе с руководителем Тимуром Кожахметовым и хореографом Екатериной Семке сделал спектакль молодежным, динамичным. Большую помощь оказал театр: оформление выполнил художник Шота Чоговадзе, профессиональные реквизиторы передали иллюзию курортного острова, костюмеры одели исполнителей ролей, хор и балет в стильные красочные наряды. Плюс благодаря режиссерским приемам мюзикл, рассчитанный на большую сцену, замечательно разместился в компактном пространстве старого здания театра.

– Любовь с первого взгляда! – поделилась эмоциями зрительница Дана Есимханова. – Я получила огромный заряд энергии! Я живу в Алматы и по-хорошему завидую устькаменогорцам, ведь у них есть такой креативный театр.

Мюзикл «Mamma Mia!» – один из самых успешных мировых театральных проектов. Он покорил десятки миллионов зрителей. Его история началась в конце 1980-х, когда продюсер из Лондона Джуди Краймер задумала обыграть в сценарии творчество знаменитой шведской группы ABBA. Так появился сюжет, где переплелись тема молодости – невесты Софи и ее жениха Ская, и тема зрелости – хозяйки отеля Донны, а также ее троих бывших возлюбленных. То есть более ранние молодежные, игривые композиции получили сочетание с более зрелыми, философскими и эмоциональными. Премьера шоу состоялась в Лондоне в 1999 году. Спектакль имел грандиозный успех. В 2000 году постановку увидели в Сан-Франциско, в 2001-м – в Нью-Йорке на Бродвее… Спектакль начал триумфальное шествие по планете. В 2008-м на экраны вышел фильм «Mamma Mia!» с звездным составом. Главные роли исполнили Мэрил Стрип, Колин Ферт, Пирс Броснан, Аманда Сайфред, Стеллан Скарсгард, Джулия Уолтерс. По сюжету, Софи пытается отыскать отца незадолго до своей свадьбы. Когда на пороге дома появляются сразу трое мужчин, в жизни ее маленькой семьи все меняется.