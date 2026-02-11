Поступившие системные предложения нашли отражение в тексте новой Конституции - Ерлан Карин

Конституционная реформа
116
Айман Аманжолова
корреспондент

В результате совместной работы юристов и лингвистов новый текст Основного Закона стал легким для чтения, понятным, юридически конкретным документом. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин в ходе 12-го заседания Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По его словам, на протяжении полугода текст новой Конституции, подготовленный на основе общественных обсуждений, был опубликован две недели назад и активно обсуждался. За это время от граждан поступило около 10 тысяч предложений. Это свидетельствует о всестороннем обсуждении текста Конституции, большом интересе со стороны общества и максимальной активности граждан.

«На основании предложений, поступивших и после опубликования проекта новой Конституции, были внесены дополнительные нормы, другие редакционно-стилистические изменения. На поставленные вопросы, высказанные замечания членами Комиссии были даны ответы или разъяснения. Таким образом, на основе принципа Главы государства "Государство, которое прислушивается к голосу народа" установлена обратная связь с общественностью, по возможности учтены предложения граждан», - сказал Ерлан Карин.

То есть все поступившие системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэтому есть основания говорить, что проект новой Конституции, разработанный на основе открытости Комиссии, состоящей из 130 человек из разных регионов, разных сфер, с учетом содержательных предложений и мнений тысяч граждан, является Народной Конституцией.

«Таким образом, мы показали новую модель единства, сплоченности государства и общества. В будущем, когда Конституция будет принята на референдуме при поддержке граждан, я хочу заверить, что это не просто правовой документ, а фундамент общественного единства с точки зрения общенациональной идеи и ценностей», - сказал он.

Государственный советник напомнил, что новая Конституция была впервые разработана на казахском языке - государственном и написана с учетом государственных, национальных интересов.

«Суть норм Конституции была уточнена, устранены недостатки, лежащие в основе различных решений. Это лишь часть невидимой, но очень важной и сложной работы. В результате такой работы текст нового Основного закона стал легким для чтения, понятным, правовым документом», - резюмировал Ерлан Карин.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Погорели на «откатах»
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Два финала – два триумфа
Усилить гарантии прав и свобод
Пять наград в копилке
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Итальянские высоты и столичный смотр
Чему учит норвежский опыт
Поэзия – вне времени
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Решение примет народ
США направят своих военных в Нигерию
Откуда страх перед вышкой?
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Новая Конституция – стратегический выбор в пользу стабильно…
Конституционная комиссия завершила доработку проекта новой …
Новая Конституция отражает суверенный выбор и зрелость госу…
Объявлена дата республиканского референдума

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]