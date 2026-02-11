В результате совместной работы юристов и лингвистов новый текст Основного Закона стал легким для чтения, понятным, юридически конкретным документом. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин в ходе 12-го заседания Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

По его словам, на протяжении полугода текст новой Конституции, подготовленный на основе общественных обсуждений, был опубликован две недели назад и активно обсуждался. За это время от граждан поступило около 10 тысяч предложений. Это свидетельствует о всестороннем обсуждении текста Конституции, большом интересе со стороны общества и максимальной активности граждан.

«На основании предложений, поступивших и после опубликования проекта новой Конституции, были внесены дополнительные нормы, другие редакционно-стилистические изменения. На поставленные вопросы, высказанные замечания членами Комиссии были даны ответы или разъяснения. Таким образом, на основе принципа Главы государства "Государство, которое прислушивается к голосу народа" установлена обратная связь с общественностью, по возможности учтены предложения граждан», - сказал Ерлан Карин.

То есть все поступившие системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэтому есть основания говорить, что проект новой Конституции, разработанный на основе открытости Комиссии, состоящей из 130 человек из разных регионов, разных сфер, с учетом содержательных предложений и мнений тысяч граждан, является Народной Конституцией.

«Таким образом, мы показали новую модель единства, сплоченности государства и общества. В будущем, когда Конституция будет принята на референдуме при поддержке граждан, я хочу заверить, что это не просто правовой документ, а фундамент общественного единства с точки зрения общенациональной идеи и ценностей», - сказал он.

Государственный советник напомнил, что новая Конституция была впервые разработана на казахском языке - государственном и написана с учетом государственных, национальных интересов.