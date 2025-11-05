Его существование было впервые обнаружено французскими археологами в начале XIX века

Фото: Euro-pulse.ru

2000-летний туннель, использовавшийся исключительно римскими императорами для потайного входа в Колизей, скоро откроется для публики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

«Коридор Коммода» длиной в 55 метров был недавно отреставрирован. Теперь он предлагает посетителям уникальный опыт погружения в историю Рима — впервые за тысячи лет за существования туннеля.

Коридор, расположенный под древним амфитеатром, был создан для того, чтобы императоры и их высокопоставленные гости могли добраться до своих мест, не проходя сквозь толпу. Он был назван в честь императора Коммода, правившего с 177 по 192 год н. э. и прославившегося своим тщеславием.

Согласно историческим свидетельствам, Коммод участвовал в поединках, одетый как Геркулес, убивая других гладиаторов и диких зверей, чтобы доказать свое превосходство.

Существование туннеля было впервые обнаружено французскими археологами в начале XIX века. Современные реставраторы обнаружили стены, облицованные мрамором и украшенные мифологическими сценами, изображающими бога вина и веселья Диониса.

Археологи использовали лазеры для очистки хрупких участков и восстановления утраченной со временем штукатурки с изображением животных и гладиаторов на арене Колизея.

Авторы проекта говорят, что, выйдя из туннеля в Колизей, посетители смогут почувствовать, каково это — быть императором.

Реконструкция туннеля — часть масштабной программы Археологического парка Колизея, цель которой — показать памятник в его первоначальном облике и функциях, а не только как руины. Благодаря новой подсветке, имитирующей дневной свет, проникавший через древние световые люки, посетители могут ощутить атмосферу времени, когда по этому туннелю действительно проходили императоры. Одновременно с этим стеклянные панели позволяют посетителям наблюдать за работой археологов.