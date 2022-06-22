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Образование
Повышенная зарплата и компенсация оплаты жилья. Стартовала спецпрограмма для учителей

В Казахстане стартовала специальная программа по привлечению лучших педагогов в регионы с дефицитом учителей и слабым качеством образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В настоящее время идет прием документов на участие в конкурсе. Перечень необходимых документов размещен на информационных ресурсах местных исполнительных органов и НИШ. Приём документов продлится по 26 июня 2022 года.

Напомним, что ранее Министерство просвещения РК по поручению Главы государства разработало специальную программу привлечения лучших педагогов в регионы, где есть нехватка учителей или слабое качество образования. Речь идет о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В эти регионы требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка.

«Результаты международного исследования PISA 2018 года и результаты Единого национального тестирования показывают, что у обучающихся указанных регионов наблюдается отставание в знаниях в сравнении с учениками из других областей. Для повышения качества образования и решения вопроса по нехватке педагогов в этих областях и была разработана специальная программа по привлечению лучших учителей. Педагоги будут отбираться на конкурсной основе. В конкурсе могут принять участие педагоги с высшим педагогическим, высшим профессиональным образованием по соответствующим профилям, учителя, которые имеют квалификационные категории «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер», а также выпускники педагогических вузов, факультетов с хорошей успеваемостью. В конкурсе могут принять участие педагоги вне зависимости от их места проживания», – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова Министерства просвещения РК.

Для привлечения педагогов на вакантные должности создаются координационные советы при областных управлениях образования целевых регионов, а также конкурсная комиссия при министерстве.

Для того чтобы занять вакансии, претенденты должны успешно сдать компьютерное тестирование, написать эссе, а также пройти собеседование.

Экзамены проводятся по выбору претендента на казахском, русском или английском языке на базе региональных Назарбаев Интеллектуальных школ.

Собеседование проводится конкурсной комиссией при министерстве. В состав комиссии входят представители АОО «НИШ», Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина, АО НЦПК «Өрлеу», Министерства просвещения.

Для педагогов, прошедших конкурсный отбор, будут организованы 4-недельные курсы повышения квалификации и посткурсовое сопровождение. Оно включает семинары, вебинары и мастер-классы в онлайн- и офлайн-форматах, стажировки учителей естественнонаучных дисциплин на базе лабораторий интеллектуальных школ.

Отметим, что спецпрограмма по привлечению лучших педагогов предполагает пакет мер поддержки педагогов, а именно предоставление им стимулирующей доплаты в размере 250% от должностного оклада, что включает повышенную заработную плату, возмещение оплаты за аренду жилья и оплаты коммунальных услуг.

 

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