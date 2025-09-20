Сайрамская районная больница будет преобразована в межрайонный многопрофильный медицинский центр с современным оборудованием, включая аппараты МРТ и КТ. Ранее за такими услугами жители были вынуждены обращаться в областной центр. Строительные работы ведет компания «КазЕвро», завершение проекта намечено на 2026 год. Аналогичные работы проходят в Карабулакской больнице. До конца 2026 года учреждение также будет полностью обновлено.

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев и начальник управления здравоохранения Асхан Байдувалиев лично контролируют ход работ, уделяя внимание качеству строительных процессов и привлечению местных специалистов.

За последние годы система здравоохранения области претерпела позитивные изменения: отремонтированы и сданы в эксплуатацию Кентауская цент­ральная городская больница, Казыгуртская районная и Каратасская сельские поликлиники, а также поликлиника им. Алатау-­батыра при Шардаринской районной больнице. Ведутся работы в больнице Асыката Жетысайского района.

Эти шаги направлены на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для сельского населения и сокращение времени на диагностику и лечение заболеваний.

Как отметил руководитель областного управления здравоохранения Асхат Байдувалиев, благодаря улучшению условий диагностики и лечения заболеваемость туберкулезом в Туркестанской области за последние 10 лет сократилась на 52,2%. Только за 2025-й показатель снизился с 18,5 до 16,7 случая на 100 тыс. населения, что составляет 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно важно, что положительная динамика наблюдается среди детей. Все это говорит о росте эффективности профилактических программ и раннего выявления заболевания.

С 2016 года в регионе внедрены новые противотуберкулезные препараты. С 2020-го применяется краткосрочная схема лечения, по которой прошли курс 355 пациентов, из них 320 завершили его успешно. В 2025-м стартовало лечение и по новейшей схеме BPal, которое уже проходят 17 пациентов. Эти методы позволяют сократить срок лечения с 18–24 месяцев до 6–12, снизить социальную и экономическую нагрузку на граждан. С 2015-го по 2025 год количество специализированных коек уменьшилось с 740 до 250, а к 2030-му планируется сократить их до 90, что отражает значительное снижение числа тяжелых и запущенных случаев.

Большое внимание уделяется социальной поддержке. Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, ежемесячно получают пособия в размере 10–15 МРП для обеспечения непрерывности терапии. За 8 месяцев текущего года на эти цели из местного бюджета выделено более 125 млн тенге для 553 пациентов. Также реформирована система кадров: фтизиатры, бактериологи и средний медперсонал были переведены в поликлиники, что повысило оперативность оказания помощи и упростило координацию между структурами.

Аким области Нуралхан Кушеров, подчеркивая приоритет охраны здоровья населения, ставит конкретные задачи: ранняя диагностика, применение современных методов лечения, повышение квалификации специалистов и активизация информационно-разъяснительной работы среди населения.

Комплексные меры, принятые в Туркестанской области, свидетельствуют, что развитие инфраструктуры, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также системная профилактика позволяют не только улучшить общее состояние здоровья населения, но и эффективно бороться с такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез.