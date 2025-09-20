Повысить доступность и качество медицинских услуг

Здравоохранение
5
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Сайрамском районе идет капитальный ремонт двух крупных медучреждений – районной больницы и Карабулакской сельской больницы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и позволят значительно повысить уровень медобслуживания жителей региона.

фото пресс-службы облакимата

Сайрамская районная больница будет преобразована в межрайонный многопрофильный медицинский центр с современным оборудованием, включая аппараты МРТ и КТ. Ранее за такими услугами жители были вынуждены обращаться в областной центр. Строительные работы ведет компания «КазЕвро», завершение проекта намечено на 2026 год. Аналогичные работы проходят в Карабулакской больнице. До конца 2026 года учреждение также будет полностью обновлено.

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев и начальник управления здравоохранения Асхан Байдувалиев лично контролируют ход работ, уделяя внимание качеству строительных процессов и привлечению местных специалистов.

За последние годы система здравоохранения области претерпела позитивные изменения: отремонтированы и сданы в эксплуатацию Кентауская цент­ральная городская больница, Казыгуртская районная и Каратасская сельские поликлиники, а также поликлиника им. Алатау-­батыра при Шардаринской районной больнице. Ведутся работы в больнице Асыката Жетысайского района.

Эти шаги направлены на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для сельского населения и сокращение времени на диагностику и лечение заболеваний.

Как отметил руководитель областного управления здравоохранения Асхат Байдувалиев, благодаря улучшению условий диагностики и лечения заболеваемость туберкулезом в Туркестанской области за последние 10 лет сократилась на 52,2%. Только за 2025-й показатель снизился с 18,5 до 16,7 случая на 100 тыс. населения, что составляет 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно важно, что положительная динамика наблюдается среди детей. Все это говорит о росте эффективности профилактических программ и раннего выявления заболевания.

С 2016 года в регионе внедрены новые противотуберкулезные препараты. С 2020-го применяется краткосрочная схема лечения, по которой прошли курс 355 пациентов, из них 320 завершили его успешно. В 2025-м стартовало лечение и по новейшей схеме BPal, которое уже проходят 17 пациентов. Эти методы позволяют сократить срок лечения с 18–24 месяцев до 6–12, снизить социальную и экономическую нагрузку на граждан. С 2015-го по 2025 год количество специализированных коек уменьшилось с 740 до 250, а к 2030-му планируется сократить их до 90, что отражает значительное снижение числа тяжелых и запущенных случаев.

Большое внимание уделяется социальной поддержке. Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, ежемесячно получают пособия в размере 10–15 МРП для обеспечения непрерывности терапии. За 8 месяцев текущего года на эти цели из местного бюджета выделено более 125 млн тенге для 553 пациентов. Также реформирована система кадров: фтизиатры, бактериологи и средний медперсонал были переведены в поликлиники, что повысило оперативность оказания помощи и упростило координацию между структурами.

Аким области Нуралхан Кушеров, подчеркивая приоритет охраны здоровья населения, ставит конкретные задачи: ранняя диагностика, применение современных методов лечения, повышение квалификации специалистов и активизация информационно-разъяснительной работы среди населения.

Комплексные меры, принятые в Туркестанской области, свидетельствуют, что развитие инфраструктуры, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также системная профилактика позволяют не только улучшить общее состояние здоровья населения, но и эффективно бороться с такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез.

#здравоохранение #Туркестанская область #больницы #капитальный ремонт

Популярное

Все
Диалог как новый устав человечества
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Диагностику проходят малыши
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Ставить цель и достигать ее
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Говорят участники съезда
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
На зарядку становись!
Для кровли и наружной отделки
Закон Республики Казахстан
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Обсуждены вопросы безопасности
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

В приоритете – доступность и качество
Гарантирование здоровья и безопасности детей является приор…
60 автомобилей скорой помощи переданы медорганизациям регио…
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]