Повысить стипендии студентам на 25% с 1 января 2020 года поручил Токаев

Президент
Анастасия Прилепская
Фото пресс-службы Президента РК
Повысить на 25% стипендии для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры с начала следующего года поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии закрытия "Года молодежи", передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Один из актуальных вопросов – повышение стипендии студентам вузов. Этот вопрос остался без внимания, стипендии не повышались с 2016 года, но для этого были объективные причины. Потому для поддержки студентов мною принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом это коснется около 130 тысяч человек", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он затронул вопрос повышения качества и доступности образования. В частности, Глава государства отметил, что по данным НПП "Атамекен", около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности.

"Это говорит о качестве нашего образования. Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди подрабатывают преимущественно не по своему профилю. Подрабатывать – это хорошо, но желательно, конечно, чтобы подрабатывали по своей специальности", – добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что возрастает потребность молодежи в дистанционном обучении.

"Мы должны продолжить работу по созданию Открытого университета. А реализация идеи Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного мощного вуза и хотя бы двух колледжей высокого уровня решит множество проблем. Молодежи незачем будет мигрировать и искать престижные места обучения вдали от дома. Они непременно найдут применение своим знаниям и умениям", – заявил Президент.

При этом Глава государства подчеркнул, что Правительство должно принять самые строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, которые "превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов, девальвируя и дискредитируя всю систему высшего образования, подрывая репутацию государства".

Популярное

Все
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
ИИ-решения для казахского языка
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: …
Токаев поздравил президента и народ Хорватии с Днём государ…
Нашим странам нужны новые точки роста в условиях трансформа…
Об оцифровке транспортных коридоров высказался Глава госуда…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]