Повысить стипендии студентам на 25% с 1 января 2020 года поручил Токаев

Фото пресс-службы Президента РК
Повысить на 25% стипендии для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры с начала следующего года поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии закрытия "Года молодежи", передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Один из актуальных вопросов – повышение стипендии студентам вузов. Этот вопрос остался без внимания, стипендии не повышались с 2016 года, но для этого были объективные причины. Потому для поддержки студентов мною принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом это коснется около 130 тысяч человек", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также он затронул вопрос повышения качества и доступности образования. В частности, Глава государства отметил, что по данным НПП "Атамекен", около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности.
"Это говорит о качестве нашего образования. Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди подрабатывают преимущественно не по своему профилю. Подрабатывать – это хорошо, но желательно, конечно, чтобы подрабатывали по своей специальности", – добавил Президент.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что возрастает потребность молодежи в дистанционном обучении.
"Мы должны продолжить работу по созданию Открытого университета. А реализация идеи Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного мощного вуза и хотя бы двух колледжей высокого уровня решит множество проблем. Молодежи незачем будет мигрировать и искать престижные места обучения вдали от дома. Они непременно найдут применение своим знаниям и умениям", – заявил Президент.
При этом Глава государства подчеркнул, что Правительство должно принять самые строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, которые "превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов, девальвируя и дискредитируя всю систему высшего образования, подрывая репутацию государства".