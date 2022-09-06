Пожар на Кок-Тобе потушен

Пожар на Кок-Тобе в городе Алматы потушен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

6 сентября в 18:58 сводный отряд ДЧС Алматы по реагированию на природные пожары был направлен по повышенному рангу вызова в Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78.

«По прибытии обнаружено загорание участков склона горы на предварительной площади 3 га. Незамедлительно наращены силы и средства служб взаимодействия города. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток.

Принятыми оперативными мерами в 20:22 часов достигнута полная локализация. В 20:35 пожар ликвидирован», – рассказали в МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

На месте задействовано 130 человек личного состава, 17 единиц пожарной техники и поливомоечных машин.