В столичном жилом комплексе «Тулпар», где в сентябре произошёл пожар, завершаются восстановительные работы. На сегодня 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры, сообщает Kazpravda.kz
Работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада проводятся за счет средств собственников кафе Karima.
Пожар произошёл около 4 часов утра 18 сентября в кафе «Karima», расположенном на первом этаже здания. Огонь повредил ряд квартир и офисных помещений.
По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановительные работы начались сразу после происшествия:
«Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения», – отметил он.
В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных - отделочные и восстановительные работы.
«В день пожара начали завозить стройматериалы, и сразу началась работа. Качество контролируем, мы довольны проведенной работой, для нас делают все возможное», – поделился житель дома Болатжан Бимурзин.
На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены.
«Пострадавшим от пожара жильцам приобретаем все, что необходимо, помогаем финансово. Ремонт уже завершен. Это для нас большой урок. Будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы подобное не повторилось», – заключил руководитель кафе Сапарбай Торекулов.
Напомним, 18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык 12/1. Пострадало 8 квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города.