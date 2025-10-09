Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%

Столица
8
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данную информацию подтвердили в акимате Астаны

Фото: акимат Астаны

В столичном жилом комплексе «Тулпар», где в сентябре произошёл пожар, завершаются восстановительные работы. На сегодня 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры, сообщает Kazpravda.kz

Работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада проводятся за счет средств собственников кафе Karima.

Пожар произошёл около 4 часов утра 18 сентября в кафе «Karima», расположенном на первом этаже здания. Огонь повредил ряд квартир и офисных помещений.

По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановительные работы начались сразу после происшествия:

«Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения», – отметил он.

В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных - отделочные и восстановительные работы.

«В день пожара начали завозить стройматериалы, и сразу началась работа. Качество контролируем, мы довольны проведенной работой, для нас делают все возможное», – поделился житель дома Болатжан Бимурзин. 

На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены.
 

«Пострадавшим от пожара жильцам приобретаем все, что необходимо, помогаем финансово. Ремонт уже завершен. Это для нас большой урок. Будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы подобное не повторилось», – заключил руководитель кафе Сапарбай Торекулов.

Напомним, 18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык 12/1. Пострадало 8 квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города.

#Астана #акимат #пожар #ремонт #квартиры #ЖК

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Ставка на искусственный интеллект
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Опасные нюансы
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Автопарк столицы пополнят 300 автобусов
Сюрприз не удался: таксист в Астане обманул доверчивого кли…
На левобережье Астаны закроют участок дороги
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из З…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]