Пожилая женщина задержана за мошенничество в Алматы

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57-летняя женщина предлагала доверчивым гражданам купить квартиры и машины по цене ниже рыночной, передает Kazpravda.kz

Завладев средствами потерпевших, женщина тратила их на свои нужды.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий доказана причастность подозреваемой к 3 фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанная находится под стражей, проводятся следственные мероприятия», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района г. Алматы Олжас Шарипов.

Ранее сообщалось, что казахстанец экстрадирован из Чехии за мошенничество в особо крупном размере.